Luz verde al derribo del Xeral a la espera de proyecto del centro integral

La junta de gobierno local acordó este miércoles la concesión de la licencia para iniciar las obras de demolición del viejo hospital Xeral, que la Xunta encargó a la empresa pública Tragsa por un importe total de 3,2 millones de euros.

El portavoz del gobierno local, Miguel Fernández, precisó que la licencia otorgada por el Concello es para la ejecución de trabajos por un plazo de 18 meses, aunque el Gobierno gallego pretende terminar las obras de retirada del amianto y la demolición del pabellón central y el edificio de hospitalización en unos siete meses.

Fernández destacó que el gobierno local agilizó el proceso para conceder la licencia a este proyecto en tan solo 20 días naturales, después de que la Xunta presentase la documentación el pasado 8 de noviembre.

Técnicos de Sanidade y Tragsa visitarán este viernes el antiguo hospital para planificar el derribo, que se prevé completar en 7 meses

El portavoz municipal, que incidió en que esta celeridad "demostra o firme compromiso do goberno local coa recuperación do barrio da Residencia", se lamentó sin embargo de que la Xunta de Galicia no haya actuado con la misma diligencia a la hora de solicitar la licencia de obra para construir el centro integral de salud, que irá emplazado en el antiguo pabellón materno-infantil. Según Fernández, este proyecto había obtenido el visto bueno de Patrimonio el mismo día que el de la demolición, aunque dijo que el Concello está todavía a la espera de recibir el proyecto técnico completo de las obras, un trámite necesario para informar la licencia.

De hecho, el portavoz anunció que el gobierno local se dirigirá a la Xunta para "requerirlle" ese proyecto técnico completo a fin de tramitar, en el plazo de tiempo más breve posible, la licencia de obra, que en las actuales condiciones no puede conceder.

Por su parte, desde el Gobierno gallego indicaron ayer que el Concello ya tiene en su poder el proyecto básico del centro integral de salud y añade que en otros ayuntamientos este documento ya sirve para conceder la licencia. Pese a ello, la Xunta aclara que está preparando el proyecto completo y que tiene previsto entregarlo en el Concello este mes.

Además, anuncia que mañana varios técnicos de la Consellería de Sanidade y de Tragsa visitarán el edificio del antiguo hospital para planificar el derribo de cara a hacer el acta de replanteo e iniciar los trabajos este mes.