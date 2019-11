Luz verde al derribo del número 3 de la Rúa Recatelo, que conservará la fachada

La junta de gobierno local dio este miércoles luz verde a la demolición del edificio número 3 de la Rúa Recatelo después de que el proyecto presentado por los propietarios cumpliese las obligaciones fijadas por Patrimonio al tratarse de un inmueble protegido por el Pepri y afectado por el itinerario del Camiño Primitivo.

Según explicó en rueda de prensa el concejal de urbanismo, Miguel Couto, la licencia de derribo obliga a conservar la fachada del edificio, así como las medianeras o la chimenea. "Será necesario conservalos para evitar a súa transformación e desnaturalización. De maneira que o criterio de actuación garantirá a necesaria conservación das pegadas tipolóxicas e construtivas do edificio no que haberá de manterse igualmente o interese ambiental co que participaba na escena urbana", explicó Couto.

ORDEN DE EJECUCIÓN. El edil también informó de la apertura de un expediente de orden de ejecución de obras de mantenimiento contra los propietarios de un inmueble de la calle Salvador de Madariaga en el que, el pasado mes de abril, resultaron heridos dos bomberos cuando acudían a sofocar un incendio.