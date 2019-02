Luz verde a crear en Augas Férreas el tercer parque infantil cubierto de Lugo

Las familias lucenses con hijos pequeños van a poder disfrutar en unos meses del tercer parque infantil cubierto de la ciudad, que se instalará en la zona de juegos que desde hace años existe en la Praza de Aguas Férreas. El Concello acaba de adjudicar a la empresa Gau Arquitectura e Urbanismo SLP el proyecto de redacción de obra por un importe cercano a los 17.000 euros.

Hasta el momento Lugo cuenta en el parque del Pazo de Feiras y en la Praza Agro do Rolo con dos instalaciones que pueden ser usadas por los niños tanto en jornadas soleadas como lluviosas, de forma que son más aprovechadas que el resto y precisan de un menor mantenimiento de los juegos.

En ambos casos, se ha demostrado un mayor uso por parte de las familias que otros parques infantiles y, así, el ubicado junto al río Miño se suele llenar por las tardes desde primavera a otoño, ya que además de la zona de juegos, dispone en el entorno de una gran zona verde con mesas para comer, jugar a la pelota o tomar el sol.

Mientras, la Praza Agro do Rolo también cuenta desde otoño de 2017 con una zona de juegos cubierta por la que este barrio llevaba años esperando, ya que había sido comprometida por Fomento cuando era ministro José Blanco, aunque con la llegada del PP al Gobierno central se paralizó el proyecto. Finalmente, el Concello retomó la obra y destinó más de 220.000 euros a crear esta instalación y humanizar la plaza. El diseño de la obra no convenció sin embargo a todos, ya que la cubierta no tapa todo el espacio de juegos y el agua entra en algunas zonas.

De forma paralela a la instalación de la cubierta en la zona de juegos de Augas Férreas, el gobierno local trabaja en la mejora de otros tres parques infantiles y en la creación de uno nuevo en la Praza de Bretaña con un presupuesto total de más de 260.000 euros. Los proyectos están a la espera de ser licitados una vez se incorporen al presupuesto los remanentes de tesorería del pasado ejercicio, un trámite que se espera que esté concluido el próximo mes.

Entre las obras previstas, se acometerá la ampliación del parque infantil de Campo Castelo, uno de los más utilizados de la ciudad, para crear una zona dedicada a los niños de hasta 3 años. Sus dimensiones serán de 5,3 por 10 metros e incluirá saltadores, balancín, un castillo con tobogán y una casa. El presupuesto para esta instalación es de 25.000 euros.

Además, se acometerá la mejora y ampliación de la zona de juegos existente en el parque de Albeiros, tanto en la parte de juegos para niños de 0 a 3 años como la destinada a los de mayor edad. Se incluirá un circuito de habilidades, columpios, carrusel giratorio y una casa de juegos con panel didáctico. Su coste asciende a los 89.000 euros.

Asimismo, se prevé renovar el parque infantil de la calle Poeta Aquilino Iglesia Alvariño, con un coste de 59.000 euros. El proyecto contempla renovar el suelo de este espacio, el cierre perimetral y el módulo de juegos, incluyendo un circuito de habilidades con tobogán de torres, un columpio vaivén nido, una casita, un balancín y tres saltadores. También se trasladarán los bancos.

Finalmente, el Concello tiene previsto licitar la obra de un nuevo parque infantil frente a la Praza de Bretaña, al lado del aparcamiento subterráneo del Seminario, en la explanada que conforman las calles Soto Freire, Dinán y Salvador de Madariaga. Supondrá una inversión de unos 86.000 euros y será de un tamaño similar al de Augas Férreas y Agro do Rolo.

DEFICIENCIAS. El municipio de Lugo cuenta en la actualidad con 74 parques infantiles, aunque algunos de ellos presentan deficiencias por falta de mantenimiento, como ocurre con los creados a raíz de la urbanización de Sanfiz y del polígono industrial de As Gándaras. Además, algunos grupos de la oposición han propuesto la instalación de nuevas zonas de juegos como una en la Ronda das Fontiñas, entre los carriles de Caiñós y Flores, y en la parte de atrás del cuartel de San Fernando.