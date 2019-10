La cuenta de Instagram de Punto Lunático pegó un subidón desde que colgó el vídeo en el que lanzaba una tarta a la cara a un profesor mientras daba clase en el instituto Muralla Romana. Tampoco nada espectacular, de dos mil y pico a los 3.112 que tenía este miércoles por la tarde, pero lo suficiente como para que Adolfo Cortiñas Cortiñas, el chaval de Lugo que está detrás de Punto Lunático, se haya venido arriba y anuncie que seguirá "con esto, con mis bromas, con más fuerza que nunca".

Adolfo fue detenido por esa "broma" y está acusado de atentado contra funcionario público, ya que los profesores tienen consideración de autoridad, y de injurias. La bromita le puede costar entre uno y cuatro años de prisión, algo que él no parece asumir pese a que pasó por los calabozos y por el juzgado. "No sabía que era delito. Me gustaría pedirle disculpas al profesor, pero sé que ya es tarde", repite este chaval de 24 años para tratar de mostrar un arrepentimiento que a ratos también parece de broma: "Es solo un tartazo, no he hecho daño de verdad a nadie. Tengo el vídeo colgado en mi cuenta y no lo voy a borrar. Ahora ya pasó, me denunciaron y puede que tenga unas consecuencias, que tenga que pagar una multa o cualquier cosa, pero el vídeo está ahí".

Tampoco tuvo responsabilidad alguna, dice, en otro suceso por el que también está acusado de atentado, esta vez a unos policías, en el que incluso acabó con un porrazo en la cabeza: "Eso es otro tema. Yo no hice nada, me metieron un porrazo, es normal que después me tuvieran que detener y acusar de atentado. Tengo 12 testigos que vieron que en ningún momento di motivo para que me detuvieran".

Adolfo, que no se explica cómo pudo entrar en el instituto disfrazado sin que se lo impidieran, recuerda que la idea se le ocurrió tras grabar una de sus bromas en la biblioteca intercentros, donde se puso a comer unos chorizos en silencio. "Se me ocurrió entrar a una clase vacía y esperar a que entrase la gente y ponerme a comer allí unos espaguetis, sin disfraz. Al verme allí el profesor iba a flipar. Pero no sabía cómo hacer para entrar, ver si estaba vacía... ya había que informarse".

Y entonces, se le ocurrió "la locura: voy a coger una tarta y se la voy a estampar a un profesor. Así, sin más, me salió de la cabeza. No sabía que era un delito ni la repercusión que iba a tener esto. A ver, es una tarta, pensé que el tío se lo va a tomar a mal pero al día siguiente lo va a ver y se va a reír. Eso es lo que pensé", dice.