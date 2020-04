El lujo necesario de sacarse el carné

Uno de los sectores que está acusando gravemente el impacto del estado de alarma por culpa del Covid-19 es el de las autoescuelas. Entró en vigor el sábado 14 de marzo, y el lunes 16 tendrían que haberse celebrado los exámenes prácticos en A Mariña, lógicamente suspendidos, igual que los de Lugo, el día 17, y la zona sur, el 18, ya que había cesado toda actividad, dejando a numerosos aspirantes a conductores a medio camino en su obtención del permiso. La preocupación es el denominador común entre los propietarios, tanto entre los que ejercen como empresarios, como Miguel Rodríguez, uno de los socios de Tu Autoescuela, en Lugo, como los autónomos María López y Pablo Eireos, dueños de Logo, en Viveiro y Monforte, respectivamente.

→ Sin ingresos, mismos gastos

Los tres son conscientes que a los nulos ingresos que tienen se suma la incertidumbre de no saber cuándo van a volver, aunque prevén que serán uno de los últimos sectores en recuperar la actividad, que la vuelta a la normalidad será muy lenta y admiten que su recuperación económica tendrá que ir poco a poco también.

Miguel Rodríguez: "O único gasto que non temos é o do combustible, do resto hai que pagar alquileres, auga, luz e demais cuotas"

“O único gasto que suprimimos é o do combustible, xa que a seguridade social, auga, teléfono e alquileres de locais ou plataformas temos que afrontalos”, señala Miguel Rodríguez, algo que subraya también María López. “Estamos en una fase de ingreso cero y lo peor es no saber cuanto se puede prolongar”, dice.

→ Clases ‘online’

La prioridad de las autoescuelas es mantener el nivel de atención sobre sus clientes, especialmente de aquellos que no pudieron examinarse en los primeros días del estado de alarma. “Impartimos clases online, de lunes a viernes, a las 11.00 y a las 17.00, a través de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), para resolver las dudas a los alumnos matriculados en nuestra autoescuela”, señala María López.

Incluso, en algunos casos también se le permite tener acceso a aquellos futuros conductores. “Algúns rapaces pediron poder ir adiantando conceptos porque teñen pensado matricularse cando todo isto pase e pensamos que era o lóxico”, añade Fernández. “Nós damos unha clave a unha contraseña para aqueles que queiran estar en contacto con nós”, explica Eireos.

María López: "No espero una avalancha cuando abramos, más bien habrá cierto miedo al principio por la proximidad"

→ Incertidumbre de futuro

Una incógnita. Eso es lo que piensan sobre la salida de la situación actual los responsables de las autoescuelas. “Para empezar necesitamos que haya exámenes para que nosotros volvamos a trabajar”, señala María López, que no espera ninguna avalancha de nuevos conductores cuando se dé luz verde a la posibilidad de impartir clases, sino más bien lo contrario. “Creo que al principio habrá cierto miedo por parte de la gente y, además, la situación económica tampoco será la ideal. Sacar el carné será un lujo, necesario pero un lujo”, añade.

En el mismo sentido se expresa Rodríguez, aunque “sempre trato de ser positivo e penso que igual non será o 100 por cento da xente que tiña pensado sacar o carné a que volva, pero se polo menos fora dun 60 ou 70 por cento o impacto sería menor”, dice. Eireos, por su parte, afirma: “Supoño que moitos dos que ían examinarse nos días posteriores ao inicio da pandemia voltarán porque non quererán partir de cero. Creo que o impacto será menor que o dos bares, por exemplo, xa que ao final sacar o carné é unha necesidade, pero está claro que o que perdemos non o imos recuperar”.

Pablo Eireos: "Supoño que o único que nos obrigarán a ter serán mascarillas e luvas e teremos que compralas nós mesmos"

→ Dudas sobre el material

Muchas son las opciones que se están barajando para reducir la posibilidad de contagios entre los monitores de autoescuelas y los conductores y habrá medidas de seguridad importantes, aunque todavía no son oficiales. “Los examinadores parece que van a tener ‘Epis’ pagadas por Tráfico e incluso se habló de la posibilidad de una mampara, aunque creo que está descartada”, señala María López, que también se refiere a la necesidad de utilizar continuamente ozono para desinfectar el coche después de cada práctica.

“A idea inicial é desenvolver o noso traballo con guantes e mascarillas, así como dispoñer tamén deste material para os usuarios”, señala Miguel Rodríguez, que descarta completamente la utilización de una mampara. “Se houbera coches estandarizados pois podería ser discutible, pero penso que é unha cousas moi complicada”. Eireos coincide en que el uso de guantes y mascarillas debe ser generalizado, aunque cree que serán las propias autoescuelas las que tengan que costearse el material. “Non creo que as institucións vaian aportar material para o noso colectivo”, concluye.