Emilia Cangiano viste de negro de arriba a abajo su estatura larga y elegante. El detalle es el azul del pañuelo anudado al cuello. Ese azul se acentúa a turquesa en las paredes de su tienda, Azurra. La abrió hace un mes en las galería de la Avenida da Coruña, 21. "El azul es el color de Nápoles, pensaba que, si un día tenía una tienda, la llamaría azurra, que significa azul y que significa alegría y felicidad".

Su familia procede de esa ciudad italiana. "Tengo una abuela griega, que se enamoró de un soldado italiano" en 1941, cuando Mussolini quiso incorporar el país de los filósofos y los artistas a su nuevo imperio romano. "Ella fue repudiada por su familia y se marchó con mi abuelo a Nápoles". Después, emigraron a Brasil, al igual que el padre de Emilia. El padre montó una empresa de tejidos y la madre se dedicaba a la confección.

Emilia nació Sao Paulo en 1969, pero no ha borrado ninguna huella de su pasado. "Me crié en un ambiente italiano, en un barrio de comerciantes italianos de Sao Paulo", comenta en una lengua que baila pasos del idioma español mezclados con otros del portugués, salpicados de ritmos y giros del italiano.

En su ciudad ejerció como abogada de una fundación para salvar el Amazonas. Una amiga le habló de "un camino que iba desde Francia hasta casi Portugal". Tardó años en recorrer el Camino de Santiago. Lo hizo desde Roncesvalles a Fisterra en 2003. Volvió. La segunda vez partió de Saint Jean Pied de Port (Francia) y caminó hasta Muxía. Para la tercera vez no quiso volver al Camino, sino quedarse en el Camino. "Pensé en cómo sería mi vida si cambiase todo. Mi familia lo tomó como una aventura de la que me cansaría y me apoyó".

Había vivido cinco años en Nápoles, por asuntos familiares, y se trasladó a Barcelona. Trabajaba en tiendas de moda. El siguiente vuelo fue a Madrid, para trabajar en el mismo sector. Pero Santiago era su estrella polar. "Cada vez que tenía vacaciones iba a Santiago". Compostela la llevó asentarse en Lugo hace cinco años. Las dos son mojones en el mismo camino. "Soy católica, pero no vine por eso; sin por la historia del Camino, el Camino cambió Europa".

El día 4 del mes pasado inauguró Azurra, la tienda azul y napolitana con la que soñó. Vende vestidos, pantalones, abrigos bolsos, zapatos y complementos de marcas como Gucci, Balenciaga o Guivenchy bajo el lema de que "el lujo merece una segunda vida". Emilia explica que son ropas de persoas que aprecian su armario, pero quieren renovarlo, e incluso por otras que buscan deshacerse de prendas que no han estrenado. Los precios van en consonancia.

Inscribe su comercio en el concepto de moda circular, porque el nuevo uso de las vestimentas "reduce la huella de carbono" al no haber nueva fabricación. Además de las prendas que pertenecen a Azurra, ofrece la posibilidad de dejar otras en depósito para que formen parte de la oferta hasta que se vendan.