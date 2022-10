Luis Tosar, como si fuese un hijo pródigo, volvió a casa por su cumpleaños. El actor natural de Cospeito, ganador en tres ocasiones del premio Goya, conmemoró el pasado jueves sus 51 años. Y lo hizo como mejor sabe, actuando. El intérprete grabó un documental sobre su vida. Algunas de las escenas de esta cinta transcurren en el colegio de los Maristas y en el instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes, los dos centros de la capital lucense en los que estudió antes de lanzarse al estrellato.

Ambos centros docentes se convirtieron por unas horas en un plató de rodaje en el que se grabaron escenas de los recuerdos que tenía el protagonista de Te doy mis ojos y Celda 211 sobre su infancia y adolescencia.

El documental está dirigido por Albert Espinosa, guionista de la película Planta 4ª y de la serie de televisión Pulseras rojas, entre otras conocidas obras.

En el colegio. MARISTAS LUGO

En los Maristas coincidió con uno de los profesores que le dio clase, Eladio, y en el Ollos Grandes, donde los alumnos le regalaron una tarta de cumpleaños, también, con Mavisa, en cuyo taller de teatro se reafirmó, según comentó, en su vocación de ser actor.

Luis Tosar, que reside en Madrid, suele visitar con frecuencia a sus padres y a su hermana, que viven a salto entre la capital lucense y Xustás, en Cospeito.

El actor, que también intervenía el pasado jueves en el programa radiofónico La ventana de Carles Francino, en la SER, reconocía que, como ya tiene 51 años, le surgen "muchas paranoias" sobre si le seguirán ofreciendo papeles protagonistas en películas y obras de teatro. El colaborador Isaías Lafuente le apostó sus ahorros durante esta emisión a que no se cumplirán esos miedos.

"Hace años no me planteaba que esta profesión se pudiese acabar y hoy en día es rara la hora en que no piense que me dejan de llamar para hacer una película o teatro", afirmaba el actor que tiene ahora en cartelera el largometraje En los márgenes, dirigido por Juan Diego Botto.

En Ollos Grandes. EP

Luis Tosar, que bromeaba en este programa diciendo que lleva "tanto tiempo aparentando ser mayor" que ya no se imaginaba cómo podía ser a los 51 años, puntuaba la satisfacción con su vida "con un 9 e incluso un 9 y pico".

El intérprete lucense recordaba que la mejor fiesta de cumpleaños fue la que le organizó por sorpresa con motivo de los 48 su pareja, la actriz chilena María Luisa Mayol, con la que tiene dos hijos, León, de seis años, y Luana, de tres.

También reconocía que el mejor regalo que recibió en uno de sus aniversarios fue uno de su compañera, una réplica del aeroplano Spirit of St. Loius, con el que el piloto Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en 1927 en el primer vuelo en solitario sin escalas.