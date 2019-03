Lugonovo ve machismo en los descalificativos de policías del CSIF a Lara Méndez

La reacción política a la situación que se vive en la Policía Local es desigual. Mientras el BNG y Ace- EU guardan silencio, Lugonovo considera "intolerables" los descalificativos de varios policías del CSIF a la alcaldesa; el PP acusa a Méndez de hacerse la víctima para ocultar "as súas culpas na desorganización da Policía" y Cs corresponsabiliza del conflicto a la regidora y a los agentes y vuelve a pedir que se extienda a 37,5 horas la jornada de estos, demanda reiterada también por Lugonovo.

"Estamos seguros de que expresións como deulle un calentón ou non lle dá para máis non as empregarían se, no canto dunha alcaldesa, Lugo tivera un rexedor", afirmó la portavoz de Lugonovo, Cristina Pérez.

Olga Louzao, de Cs, cree que algunos policías ya tenían que estar expedientados por insubordinación hace tiempo, acusa a la alcaldesa de haber tolerado comportamientos inaceptables.

El PP, sin embargo, dice que no sabe si los insultos en la reunión con la alcaldesa "son tales". "A realidade é que puxeron sobre a mesa as mentiras e promesas incumpridas da alcaldesa", afirmó Antonio Ameijide.

