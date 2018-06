Lugonovo denuncia que la piscina de Frigsa pierde 5.000 litros al día desde 2015

Lugonovo denunció este lunes que una de las piscinas de Frigsa pierde cada día unos 5.000 litros de agua, un desperdicio que viene sucediendo desde hace tres años. La portavoz del grupo municipal, Cristina Pérez Herráiz, aseguró este lunes que, aunque supone una cantidad sustancial, se trata de un cálculo por lo bajo y, en realidad, el agua que cada día desaparece del vaso más antiguo de Frigsa puede ser incluso mayor.

El gobierno municipal, por su parte, reconoce que la piscina puede tener problemas de filtraciones, que incluso se den en los dos vasos, también en el más nuevo, pero niega que lleven tres años desapareciendo litros y litros de agua. "É posible que as piscinas de Frigsa perderan estanqueidade, como lle pode ocorrer a calquera instalación deste tipo co paso dos anos", explicó el concejal de deportes, Miguel Fernández. Anunció que, aprovechando que las piscinas cubiertas cierran en verano, los técnicos municipales encargados del mantenimiento revisarán los vasos para determinar si alguno tiene problemas de estanqueidad "e, de ser así, adoptar as medidas correctoras oportunas".

Pérez Herráiz alerta de que, si la filtración continua de agua no se corrige, se pueden producir problemas estructurales en el edificio y señala que ya supone "un malgasto económico e medioambiental non só pola reposición do líquido que se perde constantemente senón tamén polo seu tratamento químico". También denuncia que la supervisión a la que se someten las instalaciones es "raquítica e moi lamentable" y se queja de que se permita ofrecer un servicio de mantenimiento en esas condiciones tan laxas. Una de las cuestiones de las que se queja es de que, durante los fines de semana, no hay personal dedicado a la conservación del recinto.



La piscina exterior abre el domingo

La piscina exterior de Frigsa abrirá sus puertas este domingo, para empezar la campaña de verano, que se prolongará hasta el 31 de agosto. Esos dos meses la apertura de las climatizadas se turnarán. En julio, estarán en funcionamien to las de Frigsa y, en agosto, las de as pedreiras.



Las exteriores tendrán un precio de 1 euro por baño para menores de 16 años y de 2,20, de 16 en adelante, con abonos de 15 baños para niños, adultos y pensionistas a precios de 10,80, 22,30 y 11,10 euros. para familias se habilitan dos bonos especiales de 29,90 euros, el de 15 baños y de 59,10 euros, el de 30. Los horarios serán, de lunes a viernes, de 12.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos de 12.00 a 20.00 horas.



PLAYA FLUVIAL. La alcaldesa volvió a refererirse ayer a la demanda de documentación que exige la Xunta para autorizar la playa fluvial, que considera mayor cuando se trata del Concello que para un particular. No se pronunció sobre plazos, pero insistió en que si no está lista este verano "non é por nós".