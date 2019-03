Alertan del peligro para los peatones en el cruce de Cidade de Viveiro

El grupo municipal de Lugonovo ha llamado la atención sobre la situación de riesgo que se produce en el cruce de la Ronda da Muralla con Cidade de Viveiro, en especial en lo que se refiere a los peatones. En este sentido, la portavoz del grupo, Cristina Pérez Herráiz, urgió al equipo de gobierno a que revise la ordenación del tráfico en dicho punto.

"A visibilidade sobre o paso de cebra é practicamente nula para os condutores que baixan do Parque e se queren incorporar á Ronda, de maneira que se un peón agarda para cruzar na marxe dereita, ao carón dos edificios e fronte ao monumento, non é posible decatarse da súa presenza ata estar xusto diante do semáforo", explicó Pérez Herráiz. En especial, consideró peligroso que la señalización vertical permita el tránsito simultáneo de personas en verde y de los vehículos procedentes de esa calle en ámbar.