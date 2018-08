Lugonovo advierte de que la deficitaria señalización malogra el paso de turistas

La señalización turística en la ciudad es insuficiente, asegura Lugonovo, lo que provoca que el paso o la estancia de los visitantes se malogre o no sea de la calidad debida. "Como sabe alguén foráneo que o único acceso ao adarve da muralla que dispón de elevador se atopa ao fondo dos xardíns da Deputación, se non hai nada que llo advirta en todo San Marcos nin nas inmediacións?", se pregunta el concejal Vítor Álvarez.

El edil recuerda que, ya en octubre pasado, su formación puso de manifiesto la necesidad de corregir déficits, como la señalización sobre la ubicación de la oficina municipal de turismo o información sobre la posibilidad de subir a la muralla y los accesos que hay para ello. "Non entendemos como é posible que, pese a constatarse que a capital avanza posicións como destino turístico, este goberno non fixera ningún esforzo no último exercicio para solventar unha carencia que se resolve con só mellorar a sinalización", afirma Álvarez.

La deficiencia de información se constata en el hecho de que, con frecuencia, los turistas entran a las oficinas del Concello en la Praza Maior para preguntar sobre la oficina de turismo o sobre otras cuestiones.