"Bawdy birds flock-a-hope (Bandada de pájaros hacen piruetas)", titulaba recientemente con asombro el diario británico Daily Star la información que abría una de sus páginas. Bajo el titular, dos imágenes de Lugo en la que los estorninos realizaban su espectacular murmuración creando figuras de fantasía. La danza, añadía el diario, ha sido tomada sobre la muralla romana de Lugo.

El autor de las imágenes es Cristian Leyva, un fotoperiodista profesional mexicano que reside en la ciudad desde el pasado septiembre, cuando llegó "de adjunto" de su pareja, que está de intercambio en la USC. Natural del Estado de Guerrero y de 32 años, Cristian Leyva lleva desde 2012 como fotógrafo profesional, siempre dedicado a la actualidad y al documentalismo.

Desde hace tiempo trabaja con una plataforma internacional, Suma Press, en la que profesionales de todo el mundo cuelgan sus trabajos para que los medios y agencias asociados puedan comprar los contenidos. Exactamente eso es lo que hizo con las fotografías del espectáculo de los estorninos: "Subí esas fotografías", explica, "porque también uno va creando su contenido; yo ya tenía de protestas sociales, de nota roja (sucesos) y todo lo que yo trabajaba, pero me faltaban fotos de naturaleza, hacer stock. Estas me gustaron y las mandé".

No obstante, no parece que las expectativas de principio de Leyva fueran muy altas: "Uno va viendo qué tipo de medios está dado de alta para descargar las fotografías, y van desde los que cubren nota roja a los que cubren moda u otras cosas. Pero no me esperaba que algún medio como este le diera tanta relevancia, me llamó la atención. Fue una sorpresa".

Podría ser una sorpresa, pero desde luego no fue fruto de la casualidad, sino de un trabajo casi obsesivo. "Un día estaba en la muralla con mi compañera caminando", recuerda "y empezamos a ver la danza de los estorninos. Ya nos había tocado cuando seguimos el recorrido de la caravana de los Reyes Magos, que salía del parque de la Milagrosa, y ahí alcancé a verlos. Me gustaron mucho en términos de imagen, la narrativa era impresionante. Quedé maravillado, así que empecé a seguirlos y a buscar el sitio donde se reunían, a controlar los horarios, cuándo hacían el murmullo".

Con el seguimiento identificó las zonas que le parecían "más bonitas o representativas y los empecé a seguir varios días, a documentar su movimientos, hice miles de fotos y vídeos y salieron cosas muy lindas".

La mayor parte de ese material no se subió a la plataforma de comercialización, "porque ellos las licencian y ya no las puedo compartir. Me las quedo para mí, porque así podía compartirlas con la gente que me sigue en México y muchos colegas fotógrafos, que están siguiendo lo que voy documentando en Lugo y en Galicia". La vía difusión es su web y, sobre todo, su cuenta profesional de Instagram, dos canales desde los que pudo decir a su seguidores y su amigos en México; "Mira, en Lugo hay un espectáculo que cada tarde maravilla".

No son estas, sin embargo, las únicas fotos realizadas en Lugo que Cristian ha comercializado internacionalmente. A algunas ni siquiera les ha seguido la pista, pero sí a otras como la recientemente publicada por la NBC estadounidense en la que la conjunción entre Júpiter y Saturno se retrataba en el cielo sobre la capilla de O Carme. Las próximas, seguramente serán sobre la Semana Santa, la última costumbre lucense que lo fascinó.

Guía en los lugares menos recomendables

Cristian Leyva nació en uno de los estados más violentos del muy violento México. Allí comenzó a trabajar retratando movimientos sociales, protestas populares y revueltas indígenas. Hasta que se topó también con el periodismo de nota roja: cubrir sucesos en el país del mundo con más periodistas asesinados. Incluso trabajó varios años en Ciudad de México.



Fisher

Pero, además de su labor como fotógrafo y como ayudante de cámara documentalista, Leyva actúa también muchas veces como fisher, que básicamente consiste en aprovechar su conocimiento de terreno y sus contactos para acompañar a periodistas o investigadores extranjeros en zonas de riesgo.