Lugo vive hoy el Black Friday con detractores y alertas de fraude

El Black Friday, la jornada comercial de descuentos que España copió de Estados Unidos en 2012, cuando el Gobierno estatal liberalizó las rebajas, y hasta ahora crecía año a año en volumen de ventas, parece haber llegado a un punto de inflexión. Así, aunque por un lado se incorporan nuevos negocios y productos, como los créditos bancarios, y algunas tiendas extienden los descuentos durante varios días, por otro lado hay establecimientos, sobre todo del pequeño comercio, que se están apeando de esta iniciativa de marketing que se popularizó en tiempo récord. Asimismo, algunas encuestas publicadas en las últimas semanas apuntan a un menor deseo por parte de los consumidores de salir a la caza de las supuestas gangas.

El bombardeo sobre el Black Friday que las marcas comerciales realizan desde hace semanas parece estar provocando cierta desconfianza o efecto rechazo en algunos consumidores. A ello se suman las advertencias lanzadas por las asociaciones de consumidores, e incluso por la Policía Nacional, para que los clientes no caigan en engaños ni en estafas en las compras online. "Si no quieres que este Black Friday se convierta en un "black fraudey" presta atención a estos consejos para hacer tus compras online con seguridad", dice la Policía Nacional a través de Twitter. Los consejos van desde no introducir el número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza a comprobar regularmente que los cargos recibidos en la cuenta se corresponden con las compras realizadas.

Asociaciones de consumidores como Ocu y Facua advierten de la importancia de comprobar si los precios de los productos que se anuncian con descuentos realmente han sido rebajados o si no hubo una subida previa para después hacer pasar por rebaja lo que no es, para lo que sería imprescindible haber comprobado los precios en jornadas o semanas anteriores.

Marta López, presidenta de la Asociación de Empresarias de Lugo, afirma que esa práctica fraudulenta "é moito máis difícil que se dea no comercio local". "Non imos estar todos os días cambiando os prezos, non é viable", asegura. Por eso y, sobre todo, porque, asegura, los márgenes ya son reducidos, razón por la cual algunos establecimientos han optado este año por apearse del Black Friday.

"Hai uns anos decidimos sumarnos porque parecíanos que todo o pastel o levaba o gran comercio e que perdíamos vendas. Pero agora o black friday xa é unha semana e non temos marxe para manter descontos tanto tempo. As nosas marxes véñennos marcadas. Compramos a un prezo e non podemos varialo, non é como se fabricáramos", explica López.

La portavoz de las empresarias explica que la asociación planteó a sus asociadas el debate sobre la conveniencia de sumarse al Black Friday, pero las opiniones están divididas, por lo que se ha dado este año de margen para reflexionar y pensar qué postura adoptar como colectivo de cara a la próxima edición.

Un planteamiento similar hace la Federación de Comercio. Su presidente, José María Seijas, reconoce que esta campaña, como otras, ha venido para quedarse y el comercio no puede darle la espalda, pero cree que es cada negocio el que, en función de su producto y de su tipo de cliente, debe decidir si se suma o no a la jornada de descuentos.

40% DE SEGUIMIENTO. A falta de comprobar cómo se desarrolla el día, desde la Federación de Comercio se estima en un 40 el porcentaje de socios que este viernes se sumarán al Black Friday. "Pensamos que a máis non vai. E incluso hai comercios que outros anos participaron e este ano decidiron non facelo", afirma Seijas, que una vez más pide al Gobierno que vuelva a establecer periodos de rebajas. Cree que beneficia tanto a los comercios como a los clientes, que saben mejor a qué atenerse, dice.

Daniel Becerra (Outlet Becerra): "Os clientes pídennos 'black friday'; ás veces mércase o que non se precisa crendo que ten rebaixa, e non sempre é así

Outlet Becerreá, tienda de A Piringalla destinada a la compraventa de electrodomésticos nuevos y con tara, es de esos negocios que rechazan el "black friday" -considera que el pequeño comercio no tiene márgenes para competir con las grandes cadenas- pero que acabará por sumarse a la jornada de descuentos. "O mércores chamáronnos sete ou oito persoas para preguntar se iamos ter Black Friday. Hoxe [el jueves] o mesmo, así que poñeremos algunha cousas este venres e seguramente o sábado", explica Daniel Becerra, copropietario.

COMPRA INNECESARIA. En contra de otras opiniones, él aprecia cada vez más interés por el Black Friday. "Eu penso que se compra ata o que non se precisa, crendo que se está comprando con rebaixa, cando moitas veces non é así. Hoxe a través de internet e das redes é fácil comprobalo", señala. Él hizo su particular labor pedagógica estos días. A través de Whatsapp remitió a sus clientes ejemplos de electrodomésticos en multinacionales que supuestamente estaban rebajados pero cuyos precios superaban bastante los que él ofrece en su tienda "todo o ano". "E son exactamente os mesmos modelos", asegura este pequeño empresario.

Esté o no en un punto de inflexión, de momento el tirón del Black Friday sigue siendo alto. La prueba es que las grandes superficies comerciales extienden este viernes y el fin de semana su horario de apertura.