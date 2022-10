Lugo vive su día grande tras una jornada de atascos

Este sábado no fue un sábado cualquiera en Lugo. Desde primera hora de la mañana y, tal vez, animados por el buen tiempo, comenzó a verse a mucha gente accediendo al centro a través de las distintas puertas de la muralla, varios de ellos en pandillas o en familia con ganas de y las ganas de disfrutar de las primeras fiestas de San Froilán sin mascarilla tras dos años de pandemia.

Colas de vehículos en la Ronda da Muralla. VICTORIA RODRÍGUEZ

A media mañana, se registraba ya un intenso tráfico en algunos de los accesos a Lugo y también en algún tramo de la Ronda da Muralla, especialmente desde la Porta do Hospital y hasta la de Santiago, donde la circulación se desvía fuera de la Ronda, inhabilitando además parte de un carril. Cerca de la noche, acceder a la ciudad desde la N-VI, por A Volta da Viña, suponía media hora de atasco.

La gran afluencia de público se notó también en el recinto ferial, donde, como muestra de ello, las barracas se hicieron oír también desde media mañana con sus distintos reclamos. La feria de artesanía y, especialmente, las casetas del pulpo recibieron también la visita de mucha gente, que llegó a hacer colas en el exterior para lograr, al fin, sentarse a comer cerca de las cinco de la tarde.

Visitantes este sábado en el recinto ferial del San Froilán. VICTORIA RODRÍGUEZ

También hubo, ya durante toda la mañana, mucha afluencia en la Feira da Olería, en Santo Domingo, un evento que se celebra por primera vez en las fiestas de San Froilán, igual que el concurso de saltos, en Quiroga Ballesteros, y que prometen tener continuidad en próximas ediciones.

Algunos vecinos del centro se quejaban, por otra parte, de que ciertos grupos callejeros llevasen amplificación, lo que generaba molestias por el alto volumen durante la madrugada.

Programa

Para la jornada de este domingo, las expectativas son todavía mucho más altas. El Domingo das Mozas es el día más fuerte del San Froilán y este año se da la circunstancia de que es el único domingo de las fiestas y, encima, promete hacer buen tiempo.

Los conciertos de Amparanoia y Sondeseu, en Horta do Seminario a las diez y Santa María a las nueve, arrastrarán a mucho público pero también el Desfile do Traxe Galego y la Mostra de Música Tradicional.

Tocarán un total de trece grupos

La Asociación de Gaiteiros Galegos traerá este domingo a Lugo a trece grupos, que participarán en la XXIV Mostra de Música Tradicional.

Las formaciones que recorrerán el centro con su música son Aires do Coutado, Airiños do Eume, Candaira, Cegho de Matamá e Aldariña, Gargallada, Os Monifates, la murga Cidade de Antioquía, las pandeireteiras de Cantigas e Agarimos, Os Fondãos do Pífaro, Os Zanfoneiros da Tradescola y Seimeira.

La Praza de Santa María acogerá dos conciertos: A Música de Cecebre, de Cambre, a la una y media, y Cinco en Zocas, de O Grove, a las seis y media.