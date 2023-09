Lugo se vende en Portugal

El Concello de Lugo y la Diputación participan desde el miércoles con sendos stands en Expocidades, feria de turismo de proximidad de Galicia y Portugal que se celebra en Valongo y donde buscan contribuir a reforzar un sector que tiene ya un importante peso en la economía lucense.

El Ayuntamiento de la capital busca en la feria promocionar los tres bienes Patrimonio de la Humanidad, la riqueza natural y paisajística de la ciudad, el legado romano y la oferta gastronómica.

En tanto, la Diputación pretende dar a conocer los atractivos culturales y naturales de los 67 municipios de la provincia.

Expositor de la Diputación en la feria. EP

Lara Méndez, alcaldesa de Lugo y presidenta del Eixo Atlántico, acudió a la inauguración del certamen, en el que Lugo cuenta con stand de propio y reivindicó que la capital cuenta con todos los ingredientes para estar en la primera línea de las redes de turismo de calidad y no masificado.

Además de recordar el interés del legado histórico de la ciudad -con reconocimientos de la Unesco para la muralla, el Camino Primitivo y la catedral- y la riqueza natural de su entorno, la alcaldesa detalló en la cita los planes en marcha para seguir reforzando la oferta turística.

Aludió, así, a que se ha puesto en marcha un nuevo plan de turismo sostenible, que financia la Unión Europea con dos millones de euros del Plan de Recuperación y que incluye proyectos como la creación de un centro enogastronómico en la fábrica de la luz.

Esa obra permitirá seguir sumando servicios en el entorno fluvial, dijo la alcaldesa, que también señaló al interés turístico de citas ya consolidadas, como el Arde Lucus, que desde este año es de interés internacional, o el Caudal Fest, del que dijo que es referente en el noroeste.

Méndez aprovechó para reivindicar Lugo como destino de un turismo de experiencias y señaló que el Concello busca la puesta en marcha de nuevos servicios, como las caldas del Miño.

"Lugo conxuga todos os ingredientes para estar na primeira liña das redes do turismo de calidade e non masificado: a historia, o patrimonio, a riqueza natural, a gastronomía ou as alternativas de ocio e lecer atraen a visitantes de proximidade, pero tamén do mundo enteiro, e nesa liña estamos a traballar dende o Concello para que cada vez máis personas nos visiten e gocen do noso municipio", dijo la alcaldes.

Explicó también iniciativas en las que se trabaja a través del plan Dusi Muramiñae, como la recuperación y puesta en valor de la cloaca romana de O Carme, una infraestructura de casi 1.700 años que será visitable cuando acabe su restauración, o la creación del que dijo que será el primer coliving artístico de España al pie del Camino Primitivo, del que dijo que permitirá impulsar la cultura y el turismo de experiencias vinculado a esa ruta jacobea.

La Diputación coincidió en señalar idénticos objetivos de promoción de los atractivos del conjunto de la provincia y de la creciente oferta turística.

Señaló, además, que su participación en Expocidades se enmarca en la estrategia del organismo de acudir a diferentes eventos nacionales e internacionales para dar a conocer los recursos turísticos de la provincia. Es una política a la que se unen otras acciones, algunas ya consolidadas, como el programa 'Coñece a túa provincia', que favorecen el modelo turístico de calidad, proximidad, experiencia y sostenibilidad en el que trabaja la institución, indicó.

Proximidad. La feria cuenta en esta edición con 30 expositores, que abarcan la totalidad del territorio de la eurorregión. El objetivo es impulsar el turismo de proximidad, de calidad y centrado en la salud, la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía. Entre los retos está el de desestacionalizar la oferta. El certamen llega a su séptima edición e incluye una muestra de productos tradicionales.

En la inauguración participaron, además de Lara Méndez, los secretarios de Estado portugueses Nuno Fazenda, de Turismo, Comércio e Serviços, e Isabel Ferreira, de Desenvolvemento Regional, además del secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez.