Lugo se une a 17 ciudades europeas en un gran debate de la mano de 'Ulises'

Lugo se ha unido a otras 17 ciudades de Europa, entre ellas capitales como París, Atenas, Budapest, Berlín, Copenhage y Estambul, para participar en un gran proyecto de Ulysses European Oddisey. Con motivo de la conmemoración este año del centenario de la publicación de la emblemática novela de James Joyce, este proyecto utilizará Ulises como guía para afrontar una serie de grandes debates modernos, cada uno en una de las ciudades elegidas.

La capital lucense será la sede en la que transcurran los actos ligados al capítulo numero 8 de Ulises, Lestrigones. Está previsto que se celebren en marzo del año que viene y se propondrá un debate en torno a Nuestra relación moderna con los alimentos: producción, distribución y consumo.

Este gran proyecto llega a Lugo de la mano de la Fundación Uxío Novoneyra. Miembros de esta asociación acompañaron al director artístico del proyecto, el irlandés Sean Doran, de la agencia Arts Over Borders, en una visita a la ciudad para buscar los escenarios más adecuados. Este jueves la delegación pudo reunirse con el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, que ofreció la colaboración total del Concello.

Los actos incluirán artes escénicas, un simposio y una residencia de artistas internacionales

Según explicó Arroxo, "a participación da cidade consistirá nunha programación literaria expandida escénica de fin de semana ligada á celebración da gastronomía popular identificada con este capítulo da icónica novela de Joyce. Serán intervencións que evoquen a novela en espazos públicos de interese literaria como prazas, esculturas, rúas e gastronómicos como cafés e bares, terrazas, restaurantes, pubs que abran o acceso para a mesma".

Residencia artística

El proyecto, añadió el concejal, complementa esta programación con residencias artísticas para creadores internacionales en Lugo "e a celebración dun simposio sobre a relación entre literatura e gastronomía". Del ciclo de 18 simposios públicos en cada ciudad saldrán 309 preguntas hacia la creación de un nuevo manifiesto de arte y sociedad para Europa. El proyecto también cuenta con 30 residencias de artistas que contribuirán a un nuevo libro, Europa-Ulysses, junto con 18 nuevas comisiones de escritura, un escritor de cada una de las ciudades participantes en este proyecto europeo.

"As diversas estatuas de escritores, a muralla, o museo e os seus xardíns", detalló el teniente de alcaldesa, "formarán parte do percorrido literario no que se representarán as obras elixidas pola Ulysses European Oddisey".

En su opinión, "a recente peonalización da cidade e a implatación de diversas estatuas relativas a autores galegos contribuiron grandemente a elección de Lugo como parte desta rede europea de cidades para celebrar o centenario de Ulises".

Paseo y comida, el corazón gallego

El comité organizador justifica la elección de Lugo y el tema del consumo y alimentos porque "en el corazón del episodio 8 está la búsqueda a pie de Leopold Bloom de un lugar para comer en el centro de Dublín... El paseo y la comida también están en el corazón de la cultura gallega. El mundialmente famoso Camino de Santiago, para muchos de cuyos peregrinos el ayuno y el hambre son parte integral de la experiencia, pasa por Lugo antes de terminar en Santiago de Compostela".

"Galicia en sí misma", asegura el comité, "tiene una cocina única y distintiva, célebre en particular por su marisco, sus quesos y su vino blanco, debido a sus terrazas en las laderas de los fiordos".