Lugo, en la tumbona con paraguas

El mes de julio en Lugo se ha desarrollado a medio caballo entre los días cargados de la primera quincena y las tardes soleadas de la segunda. Aunque es algo "habitual", según considera Juan Taboada, coordinador de MeteoGalicia, esta tendencia se aproxima cada vez más a los peores escenarios dibujados por los científicos.

Eso significa que el de este año no es un verano atípico, por mucho que los lucenses estén hartos de agua, pero que sí lo serán los siguientes en caso de no parar el cambio climático. "Los datos", alerta Taboada, "nos dicen que la temperatura viene aumentando 0,2 grados por década. Hablamos de temperaturas medias, por eso los ciudadanos pueden no tener la percepción de que el cambio climático exista".

De mantener el estilo de vida actual, Lugo y otras partes de Galicia presentaría un clima cada vez más "extremo. No pasaríamos a ser Sevilla, pero sí que podríamos adquirir condiciones propias de zonas como el Bierzo", alerta el catedrático de física aplicada por la Universidad de Santiago José Antonio Rodríguez Añón.

El aumento de temperaturas, la concentración de lluvias en pocos meses o la modificación de las estaciones son algunos de los cambios que acarrea la crisis climática: "Estamos perdiendo la primavera y el invierno", apunta Taboada.

No hace falta ser experto, tan solo buen observador para darse cuenta. Los lucenses más veteranos como, Juan Antonio, nacido en 1936, tienen claro que el clima de Lugo no es el mismo que hace 80 años: antes llovía más y hacía menos calor. "El tiempo ahora está mucho más revuelto, un día hace sol y el siguiente llueve", se queja este ciudadano.

Medidas. La lucha contra la crisis ambiental debe ser multidisciplinar y transversal. Rodríguez Añón mantiene que las medidas gubernamentales deben acompañarse de un consumo más responsable: "Si somos capaces de cambiar nuestra mentalidad se pueden hacer muchísimas cosas".

Optar comprar productos locales de temporada puede ser el primer paso para luchar contra el cambio climático a nivel individual. "La cantidad de energía y emisiones que puede producir importar un aguacate, por ejemplo, es increíble; piensen en toda la logística que hay detrás de su viaje desde un país latinoamericano hasta nuestras casas", pone de ejemplo el físico.

A pesar de todo, Añón es consciente de que el factor económico influye en la toma de decisiones, algo que también tienen presente lucenses como Alberto y Laura: "Claro que podemos aportar nuestro grano de arena cambiando ciertos hábitos, pero gran parte de la culpa es de la industria".

Otras medidas que pueden ayudar a disminuir la huella ecológica es reducir el uso del coche. En este sentido, Juan Taboada resalta la importancia de la peatonalización para "mitigar las emisiones y hacer una movilidad eficiente y responsable".

Una buena gestión urbanística también puede solucionar el problema de las islas de calor en las ciudades. Este fenómeno se produce en núcleos urbanos muy asfaltados pero con pocos espacios verdes, como parques o zonas arboladas, que deriva en un incremento de las temperaturas en las ciudades.

Añón recomienda a los ciudadanos apostar por las viviendas energéticamente eficientes: "Invertir en la instalación de paneles solares, biomasa o camisetas térmicas para edificios son opciones muy interesantes y que, a la larga, son rentables".