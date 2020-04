Lugo triplica o seu plan anual de subvencións ata os 7 millóns

O goberno local de Lugo triplicará este ano o seu plan estratéxico de subvencións, até os máis de 7 millóns de euros –o 8 por cento dos orzamentos municipais–, para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da pandemia do coronavirus.

Trátase de actuar ante unha "crise sanitaria mundial sen precedentes, que esixe das administracións unha capacidade de acción e reacción á altura das circunstancias para amortizar a pegada negativa que orixine", explica a alcaldesa, Lara Méndez.

Segundo as súas palabras, o Consistorio tentará "arroupar ao sector produtivo e empresarial" da cidade "co obxectivo fixado na conservación dos postos de traballo" e "na estabilidade salarial das familias".

Por iso, o goberno local informará no próximo pleno extraordinario da aprobación deste plan estratéxico de subvencións que, cunha dotación total de máis de 7 millóns, "concentra case o 8 por cento do orzamento total municipal".

"Pon de manifesto a importancia que este executivo lle dá non só ao papel que exercen todas estas entidades senón tamén ao que desempeñarán a partir deste momento como apoio indispensable dos veciños para remontar o confinamento", subliña Méndez.

O groso do montante do plan destinarase ao plan Reanima, con máis de 2 millóns de euros para "garantir a actividade do tecido asociativo" municipal.

Neste sentido, o Concello destaca que a área de Benestar disporá de máis de 1 millón de euros para colaborar con asociacións e ofrecer axudas directas para o aluguer ou á emerxencia social.

O BNG DOA 5.000 EUROS

Por outra banda, os cinco concelleiros do BNG en Lugo, que forman parte do goberno xunto ao PSOE, doaron un total de 5.000 euros á asociación Aliad-Ultreia para "axudar a mulleres en situación de risco".

O tenente de alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, explicou que se trata dun colectivo lucense "de recoñecida traxectoria no labor social ao longo dos anos", polo que esta partida --1.000 euros por edil-- poderá cubrir necesidades das mulleres "máis desprotexidas".

"Hai situacións excepcionais, como é o caso desta pandemia, onde todas as achegas son importantes e necesarias", sentenciou Arroxo.