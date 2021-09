El tráfico en el casco histórico se reorganizará en cinco áreas, frente a las ocho actuales. Cada una de esas zonas tendrá un punto de entrada y otro de salida y espacios regulados para las actividades de carga y descarga.

Con la reducción del número de áreas de de tráfico en el centro se busca, a la vez, que los recorridos de los vehículos sean lo más cortos posibles, de modo que se reduzca la contaminanción, según apuntó la alcaldesa, Lara Méndez, tras la reunión de la comisión de tráfico en la que se cerró el plan.

ZONAS

El nuevo plan de tráfico, para el que no se ha fijado aún fecha de puesta en funcionamiento, no solo reorganiza la carga y descarga, sino que también ajusta los horarios para esas actividades.

Así, en el futuro las horas autorizadas para las actividades de carga y descarga serán de 7.00 a 11.00 y de 15.30 a 17.30 horas. De esa forma se logrará, según el gobierno local, que las calles estén despejadas de tráfico a las horas a las que hay más peatones en las calles del centro de la capital.

El horario se ajusta muy ligeramente, pues hasta ahora se permite la carga y descarga de 8.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. Paralelamente se amplían las zonas en las que se podrán realizar esas actividades, pues a las autorizadas hasta ahora se sumarán dos nuevas: las calles Lois Peña Novo y Ruanova, en este caso en la zona contigua al jardín del Museo.

CARGA Y DESCARGA

PERIODO DE PRUEBA. El modelo aprobado este viernes entrará en funcionamiento en un periodo de pruebas que permita comprobar si el sistemas es eficaz o si hay que hacer ajustes, detalló Lara Méndez tras la comisión de tráfico, en la que dijo que el futuro modelo evitará recorridos por zonas conflictivas por tener un elevado número de peatones o por zonas emblemáticas y turísticas, como la Praza Mayor.

El sistema regulará tanto el tránsito de los residentes en el casco histórico como de los vehículos de carga y descarga y de los de servicios especiales.

Inicialmente se contempla ponerlo en servicio incorporando las matrículas autorizadas actualmente, aunque probablemente haya que hacer comprobaciones sobre si los residentes mantienen las matrículas para las que se dieron las tarjetas que ahora abren los bolardos.

ITINERARIOS

Estas son las cinco zonas

Zona 1

Ámbito: Rúas da Raíña, Progreso, Xoan Montes, San Pedro, Nóreas y Carril dos Carteiros.

Acceso: Rúa Progreso.

Salida: Rúa Progreso.

Carga y descarga: Zona Nóreas, Nóreas-San Pedro, Xoan Montes-Raíña y Progreso-Nóreas.

Zona 2

Ámbito: Rúa San Froilán, Nova (tramo Porta Nova-Montevideo) y Amor Meilán.

Acceso: Rúa San Froilán/Quiroga Ballesteros.

Salida: Rúa San Froilán/Quiroga Ballesteros/Nova.

Carga y descarga: Zona San Froilán-Quiroga Ballesteros, San Froilán-Rúa Nova y Nova-Amor Meilán.

Zona 3

Ámbito: Rúa Bispo Aguirre, Praza Maior, Praza de Anxo Fernández Gómez, Praza e Rúa Campo Castelo, Praza Pío XII, Rúa Cregos, Catedral, Praza Fernando Casas Novoa, Praza de Santa María, Bispo Basulto, Rúa da Cruz.

Acceso: Rúa Vilalba-tramo peatonal Ronda y Porta de Santiago.

Salida: Rúa Vilalba-tramo peatonal Ronda y Porta do Campo Castelo.

Carga y descarga: Zona Fernando Casas Novoa, Praza y Rúa Campo Castelo, Praza de Pío XII.

Zona 4

Ámbito: Rúa Tinería, ámbito Porta Miñá, Rúa do Miño, Rinconada do Miño, Rúa Nova, Praza do Campo, Praza e Rúa da Soidade, Carril dos Fornos, Rúa María Balteira, Rúa do Moucho y Falcón.

Acceso: Porta Miñá (María Balteira por Montevideo).

Salida: Porta Miñá/Rúa Montevideo.

Carga y descarga: Rúa Nova (zona Museo y zona Praza Soidade), Zona Tinería (Rúa Tinería y Rinconada do Miño), zona Praza do Campo.

Zona 5

Ámbito: Rúa Quiroga Ballesteros (Tramo Bolaño Rivadeneira - Praza de Santo Domingo), Fondo da Praza de Santo Domingo, Praza de Antón Fraguas, Praza da Soidade, Carril do Mercado, Carril do Son, Tuñas Bouzón, Rúa Doutor Castro, Rúa Conde Pallares, Praza Armañá, Rúa Lois Peña Novo, Rúa San Marcos, Canella da Deputación y Carril dos Romanos.

Acceso: Praza de Santo Domingo, Praza do Ferrol (San Marcos e anexas) e Rúa Quiroga Ballesteros (residentes no tramo entre Bolaño Rivadeneira e Carril do Son).

Salida: Praza de Santo Domingo, Praza do Ferrol (San Marcos y anexas) y Rúa Quiroga

Ballesteros (residentes en el tramo entre Bolaño Rivadeneira y Carril do Son).

Carga y descarga: Praza de Santo Domingo, Rúa Lois Peña Novo, Praza Armañá (dos zonas: tramo próximo de Rúa Armañá hacia Praza do Campo y zona opuesta a Lois Peña Novo).