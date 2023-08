Trabada: "Lugo no tiene Ave ni aeropuerto y afecta a la llegada de peregrinos"

En continuo contacto con los peregrinos, Trabada preside un colectivo que parece una especie de versión moderna de la Orden de los Caballeros del Camino, un colectivo que ama la ruta jacobea, que la pisa a diario y que vela por lo que ocurre en cada ruta.

Este año, casi con la excepción del Camino Portugués, hay una caída en el número de peregrinos. ¿Ha tocado techo el fenómeno?

El Portugués está creciendo mucho por la comodidad que supone para los peregrinos el aeropuerto de Oporto. Y lo mismo pasa con la ruta desde Ourense, porque la gente llega en el Ave y se echa a andar con facilidad. El asunto de las infraestructuras afecta mucho y en Lugo nos quedamos desfasados porque no tenemos ni ferrocarril ni aeropuerto y hay que dar muchas vueltas para llegar a esta provincia. Con todo, en Lugo hay cuatro itinerarios reconocidos que son muy interesantes y atraen a mucha gente.

Aunque este año bajó el número de peregrinos en la mayoría de las rutas, en Santiago está habiendo quejas por el fenómeno. ¿Ve riesgo de morir de éxito?

Creo que no. Y espero que no. Y, conste, los peregrinos no dejan de ser una parte pequeña de los visitantes que recibe Santiago, si bien yo creo que hay más de los registrados, porque mucha gente no hace el Camino por motivos religiosos y no recoge la Compostela.

La llegada de peregrinos sigue siendo clave para el interior de la provincia de Lugo.

Sirvió desde el principio para fijar población en el rural y crear riqueza, y esa sigue siendo una realidad. El Camino retuvo vecinos y provocó que se estableciera también mucha gente de fuera y el tirón sigue ahí. Yo veo que hoy en lugares como A Fonsagrada u O Cádavo hay negocios que casi no dan abasto. Y es algo que antes se vio en el Camino Francés.

Es un motor económico.

Es un potencial para el interior de Galicia y la gente lo comprendió finalmente hace años. Al principio no fue fácil. Yo llevo en esto desde el principio, desde que Cacharro me encargó un día que fuera a O Cebreiro y me pusiera a disposición de un cura, Elías Valiña, que estaba empeñado en difundir el Camino. La Diputación se volcó, fue la primera, y hasta encargó al escultor Manuel Mallo los primeros mojones, pero nos encontramos con mucha resistencia. Al principio hasta tenía que ir la Guardia Civil porque la gente arrancaba los mojones. Muchos desconfiaban, les inquietaba la llegada de aquella gente con mochilas y muchos decían que no querían aquello. Había que ir a hablar con ellos constantemente, a pedirles que atendieran a aquellos peregrinos porque allí estaba su futuro y el de sus hijos.

Está desde el principio en el Camino, como dice. Primero trabajó en el desarrollo del fenómeno desde la Diputación y después también desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo. Ahora preside la federación gallega.

Somos catorce asociaciones, siete de la provincia, y algunas son pequeñas y en algún casos tienen encomendado el mantenimiento de algún albergue. La federación se creó hace cuatro años y ahora vamos a tratar de darle impulso, de promover encuentros y organizar también programas culturales. Vamos a tener el apoyo de la Xunta, que está teniendo en cuenta a las asociaciones porque vio que somos con frecuencia las que más sabemos de lo que pasa en el Camino. Somos voluntarios, salimos todos los días y conocemos los problemas, lo que hay que arreglar... Estamos en el Camino, pero es que además los peregrinos siempre se dirigen a nosotros si han tenido un problema, si hubo una incidencia en un albergue o simplemente para hacernos consultas antes de echarse a andar. Colaboramos con la Xunta trasladando esos asuntos y hay que decir que están reaccionando rápido.

Actúan, pues, un poco como vigías del Camino. ¿Y cuál es su impresión, cómo está?

Galicia está a años luz, muy por delante en la protección, señalización y servicios en el Camino. Tenemos, por ejemplo, el mejor sistema de albergues, con setenta públicos que tienen un funcionamiento ejemplar. Hay algunos problemas de seguridad, que trasladamos a las instituciones, en algunas vías donde el Camino coincide con la carretera y hay riesgo para los peregrinos.

Interactúan continuamente con los peregrinos y recogen también sus quejas. ¿Qué piden?

Muchos se dirigen a nosotros antes de empezar el Camino para pedir información y consejos. Y, si tienen algún problema, por ejemplo con la atención en algún albergue, muchos nos lo hacen llegar. Transmitimos todo a la Xunta y están resolviendo rápido cualquier motivo de queja.

¿Y qué se puede mejorar?

Seguimos diciendo en todas partes lo que llevamos repitiendo desde el principio: que al peregrino hay que tratarlo bien. Es importante que se vayan contentos, porque es imagen de Galicia y porque gran parte de ellos van a volver después, generalmente con sus familias.

¿Y ven problemas de abuso?

Lo que vemos es que hay estrategias acertadas y erróneas. Hay quien se esfuerza en dar buenos servicios o en buscar alternativas de ocio para las horas que los peregrinos pasan en cada localidad y eso funciona. A veces tenemos que dar la matraca con cosas elementales, como el menú del peregrino, porque muchos nos dicen que se pasan todo el Camino comiendo lo mismo. Apelamos a organizar mejor ese servicio, a aprovechar para que conozcan los productos locales, porque muchos los comprarán y será bueno para la economía local. Cuidar a los peregrinos es bueno para todos, no solo para ellos.

"Se podría hacer más en la ciudad para aprovechar el Camino"

Hay a veces polémicas por los itinerarios, por trazados que hay quien cuestiona que respondan a la realidad histórica.

Están apareciendo caminos alternativos que nadie parece saber de dónde han salido y yo estoy generalmente en contra de esas variaciones que se están haciendo y que a veces me parece que son hasta un peligro. Un ejemplo claro está ahora en Sarria, que han metido una ruta alternativa que te desvía por una curva junto a la vía del tren, te lleva a una cuesta prolongada y te mete en carretera. No he encontrado a nadie que entienda el fundamento de eso. Supongo que lo habrá hecho Patrimonio, pero es un cambio que además puede hacer que el peregrino se salte la iglesia de Barbadelo, que es una belleza.

El fenómeno jacobeo ha cambiado mucho desde su recuperación y conversión en fenómeno mundial y cada vez se reivindican más rutas.

Es una prueba del impacto que tuvo el Camino. Al principio había resistencias en el Francés y hoy todo el mundo quiere tener una ruta jacobea reconocida. Hay diez, de las que cuatro atraviesan la provincia, y están en estudio otras ocho, entre las que figuran la Vía Künig y el Camino del Mar.

Preside la federación gallega, pero también la Asociación de Amigos del Camino de Lugo, que es la mayor.

Sí, somos la segunda asociación creada en España, después de la de Estella, pero la mayor con diferencia. Somos mil miembros y hay una implicación enorme. También es cierto que el Camino y el contacto con los peregrinos nos dan muchas satisfacciones. Este año, por ejemplo, colaborar para que hicieran el Camino un grupo de niños con enfermedades raras fue muy gratificante. Cuando llegas a Santiago, siempre te da un puntito en el corazón y compartirlo con esos niños fue tremendo.

En Lugo se nota cada vez más la presencia de peregrinos. ¿La ciudad aprovecha el tirón?

Sí y no. Creo que se podría hacer más para que conozcan la ciudad y fomentar que vuelvan. Y seguimos teniendo el problema de una salida que son kilómetros de asfalto por una carretera peligrosa. Yo con grupos grandes ya ni voy por ahí, prefiero coger una ruta que habilitó el Concello de Friol.