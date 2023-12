Lugo, terra de cen mil nomes

A TOPONIMIA é un dos maiores tesouros do patrimonio cultural de Galicia. A orografía, a dispersión da poboación e os modos de vida da sociedade do país provocaron que practicamente cada recuncho do territorio teña un nome propio. De feito, os datos sinalan que só na provincia de Lugo hai recollidos preto de 147.132.

Para conservar esta riqueza, e aproveitar tamén as posibilidades que para isto outorgan as tecnoloxías emerxentes, púxose en marcha a campaña de divulgación Toponimízate e coa que o filólogo da Real Academia Galega (RAG) Vicente Feijoo percorre o territorio galego sensibilizando á poboación do valor cultural e histórico que se agocha detrás dos nomes. "Os topónimos galegos son un auténtico tesouro lingüístico. Temos rexistrados máis de medio millón desde o ano 2000, que fan referencia a todas as temáticas que se poidan imaxinar", di.

Un patrimonio que, desde hai varias décadas, se atopa en risco de desaparecer da memoria colectiva. O desapego da sociedade cara parte do territorio provocou que moitos dos nomes de parroquias, fontes e leiras só pervivan a través da xente maior. Tendencia especialmente acusada e preocupante nas provincias de Lugo e Ourense, onde os núcleos de poboación do interior van quedando abandonados.

"Eu crieime nunha pequena parroquia de Ourense e adoitaba ir co meu avó a levar as vacas ao monte. El coñecía os nomes de todo o territorio da aldea", sinala o filólogo da RAG, facendo tamén referencia a unha perda progresiva de sabedoría a medida que avanzan as xeracións: "Meu pai e eu non puidemos aprender nin a metade dos topónimos, e os meus fillos só coñecen os referentes ás proximidades da casa".

Cada espazo está precedido dunha historia, e neste sentido, a tecnoloxía tamén pode axudar. Por iso, desde o ano 2019 a RAG e a Xunta impulsan Galicia Nomeada, unha aplicación na que calquera persoa pode achegar a través de dispositivos móbiles, tabletas ou ordenadores os topónimos dos que teñan noticia.

Alén de compartir os nomes da terra e identificalos sobre a imaxe aérea do territorio galego dispoñible na plataforma, os usuarios da aplicación tamén poden compartir un audio coa pronuncia correcta do mesmo, documentos ou fotografías de cruceiros, muíños, capelas, fontes ou pontes existentes na súa zona. Unha vez validada esta información pola RAG, calquera persoa poderá consultala entrando na ficha de cada topónimo no visor de Galicia Nomeada.

Malia a boa marcha do proxecto, son aínda moitos os concellos pendentes de incorporarse a esta iniciativa, tal e como sinala Feijoo. "Queremos estender este proxecto por toda Galicia. Posiblemente, neste próximo 2024 voltaremos a zonas da provincia de Lugo como Becerreá ou Friol, nas que só temos rexistrados os nomes dos núcleos de poboación", afirma.

Curiosidades. Aldeas, penedos, leiras, devesas, fontes, veigas... Galicia supón unha excepcionalidade na toponimia da Península Ibérica, acaparando 45 dos 50 topónimos máis habituais no territorio estatal e 5.000 máis ca todo Portugal. E entre eles, algúns dos máis curiosos poden atoparse na provincia de Lugo.

Entre os casos máis singulares atópanse as conexións con Arxentina ou Italia. A freguesía de Bra (Friol) acolle no seu interior un nome único en todo o nomenclátor de Galicia, a Cafúa e que comparte forma e fonética cunha palabra de uso común na xerga de Bos Aires, sinónimo de cárcere. Máis ao norte, na parroquia de Castromaior (Abadín), atópase unha clara referencia ao país bañado polo Mediterráneo no lugar de Roma.

En Becerreá, Regosmil semella suxerir a existencia de mil regos. Porén, unha ollada á cartografía desminte a aparencia do topónimo, xa que lle faltarían 997 para chegar aos mil da súa denominación. E entre os que máis curiosidade despertan, atópanse outros como Vilapene, en Cospeito, ou O Pimento, en Lourenzá.

Toponimízate: visitou Becerreá, Friol e A Pobra do Brollón este 2023

A iniciativa Toponimízate retomou a súa actividade o pasado mes de outubro para visitar tres concellos lucenses como parte da súa xira polo territorio galego. Da man do filólogo da RAG Vicente Feijoo as charlas chegaron este ano a Becerreá, Friol e A Pobra do Brollón. Nelas os asistentes puideron coñecer distintas curiosidades con respecto aos nomes das respectivas localidades.



Gran acollida



"Hai persoas que incluso acoden ás charlas por recomendación de veciños. Ao final, saen encantadas", sinala Feijoo.