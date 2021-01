Lugo tendrá en verano un carril bici de 14 kilómetros hasta el río

La instalación de los carteles informativos de 'No aparcar' que ya se pueden ver en la Ronda do Carme son la primera señal del inicio de las obras para la creación de la senda ciclista de 14 kilómetros proyectada por el Concello, que atravesará ocho barrios de la ciudad y deberá estar finalizada en seis meses. Los trabajos iniciales comenzarán el lunes que viene e incluyen la mejora del firme de en unos tres kilómetros en la propia Ronda do Carme, las calles Marqués de Ombreiro y Ameneiro y la cuestas del parque Rosalía.

La alcaldesa, Lara Méndez, y César Pérez, jefe de obra de la empresa adjudicataria, Taboada y Ramos, dieron ayer cuenta del comienzo de las obras cerca del que será el punto más complicado de las mismas, la intersección entre la calle Santiago y O Carme. Esta deberá estar despejada de coches aparcados desde las 8.00 horas del lunes cuando se empezará a fresar desde dicho cruce hasta Noriega Varela.

Se verán afectados los dos sentidos de la circulación: aunque se trabaje en un solo sentido de la calzada, el tráfico se desviará por el otro. Una vez finalizado este tramo, se completará la senda que va de Noriega Varela a Fonte dos Ranchos. A medida que avancen las obras se irá informando de los cambios en el plan de tráfico, los desvíos y prohibiciones de estacionamiento.

"Estes labores permitirán mellorar a seguridade dos usuarios, coa renovación dos tramos de vías que se atopaban máis danados"

Según explicó César Pérez, el plazo de ejecución dependerá en buena parte del sol y la lluvia, ya que la pintura del carril bici necesita temperatura y ausencia de lluvia. Tras esta primera actuación, la previsión es seguir hacia arriba por la calle Santiago y hacia la Volta da Viña para que los nuevos tramos no queden aislados. El presupuesto para la creación de los 14 kilómetros de esta senda ciclista es de 1.227.000 euros, ya que buena parte de ella transcurrirá por carriles compartidos con los vehículos y no con trazado propio, para evitar que desaparezcan plazas de aparcamiento.

De hecho, indicó Lara Méndez, esta tendencia a compartir espacios es la que se está imponiendo en Europa, junto con la disminución de los límites de velocidad, que la alcaldesa no descarta rebajar a 20 kilómetros por hora en muchas calles en un futuro.

Según la alcaldesa, "estes labores permitirán mellorar a seguridade dos usuarios, coa renovación dos tramos de vías que se atopaban máis danados. Supoñen ademais, o primeiro paso para a creación do carril bici, un proxecto ambicioso co que buscamos avanzar cara unha mobilidade máis sostible e respetuosa co medio ambiente, dentro do noso modelo de cidade verde, á vangarda na loita contra o cambio climático".

La senda ciclista unirá el Paseo do Miño, Parque Rosalía, Ronda do Carme, Fonte dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, A Residencia y Camiño Real. Además, los 14 kilómetros de este nuevo itinerario conectarán con los 2,5 kilómetros ya en servicio en el Paso do Rato.

El proyecto se enmarca en la estrategia Dusi Muramiñae para unir la trama urbana de la ciudad con el río. Está cofinanciado en un 80% con fondos Feder europeos y en 20%, por el Concello.

Lara Méndez: "Estou convencida de que vai ser o ano de explosión Dusi"

El barrio de O Carme, donde comenzarán el lunes las obras, es la clave de la estrategia Dusi Muramiñae y el que debe experimentar la mayor transformación. Varios proyectos más en esta zona, recordó la alcaldesa, están por fin a punto de iniciarse, "despois dun traballo de catro anos, moitos deles esperando por permisos e informes". Por ello, Lara Méndez no dudó en afirmar que está "convencida de que 2021 vai ser o ano de explosión Dusi".

Catas arqueológicas

De los proyectos previstos en O Carme, el que tiene posibilidades de empezar antes es el de catas arqueológicas, en unas fincas próximas al museo. Ya está designado el arqueólogo, informó la regidora, y solo falta contratar la dirección de obra.

Camiño Primitivo

Otro plan que parece próximo es el de rehabilitación del Camiño Primitivo, pendiente de que la empresa adjudicataria presente unos papeles para que se firme el contrato.