El municipio de Lugo subió este miércoles al nivel de alerta 3, el más alto, al pasar de los 112 casos confirmados por PCR en los últimos siete días. Ese salto lo coloca en el mismo escalón que, por ejemplo, Santiago, donde las medidas restrictivas aprobadas por la Xunta establecen la prohibición de que se reúnan no convivientes. Sin embargo, para Lugo no se han comunicado restricciones porque el incremento de casos se debe a un goteo de brotes familiares que suelen controlarse por el rastreo y porque la incidencia acumulada no es tan elevada como en otras zonas de la comunidad.

Tampoco la presión hospitalaria se ha disparado. Es decir, en Lugo aumentan los contagios y la velocidad con la que se producen pero no al ritmo de otras zonas. En concreto, se observa a partir de este último fin de semana un crecimiento exponencial, ya que se pasó de una media de entre 15 y 20 nuevos casos al día a entre 30 y 40.

GALICIA

Este miércoles, por ejemplo, fueron 40 en el conjunto del área sanitaria. El gerente del área, Ramón Ares, recordó que lo que se detectan son numerosos brotes familiares y reconoció que será preciso esperar una semana para ver qué reflejo tienen en las plantas de hospitalización y la Uci.

Por otra parte, ya son cinco los concellos con nivel de alerta 1, incluido Vilalba desde el martes y Cospeito desde este miércoles. En el juzgado número 1 de Vilalba se ha detectado un positivo lo que implicó un cribado a sus contactos estrechos, que permanecen en cuarentena. Esta circunstancia se produjo estando de guardia el número 2 que es el que asume las nuevas causas. Además, hay un caso entre los trabajadores de la residencia de personas con discapacidad Aspanae de As Pontes.

Monforte, por su parte, tiene un brote con 18 casos y ramificaciones preocupantes. Pasó este miércoles del nivel de alerta 1 al 2, el mismo que tenía hasta entonces Lugo, propiciado por un brote familiar de 18 casos con ramificaciones en otros ayuntamientos y afectados de colectivos especialmente vulnerables. Ese brote se considera ahora el foco que originó el de la residencia de personas con discapacidad de Bóveda y otro en el Servicio de Atención no Fogar (SAF) de Monforte.