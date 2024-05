Lugo se sube a la marea 'swiftie': "Ir al concierto es un sueño hecho realidad"

Candela acaba de llegar del instituto. La sonrisa no se le borra del rostro, no acaba de creerse del todo lo que ha vivido hace apenas unas horas. La joven lucense, de tan solo 15 años, es una de las pocas afortunadas que puede pronunciar la frase: "Sí, yo fui a un concierto de Taylor Swift".

Tras diez largos meses de espera, y quedarse sin entradas para la primera fecha de la artista de Pensilvania en Madrid, este miércoles la joven acudía a un Bernabéu inundado por purpurina y sombreros de cowboy. "Es un sueño hecho realidad. Todavía lo estoy procesando, fue algo irreal", explica.

La joven llegaba sobre las 16.30 horas de la tarde al estadio, tres horas y media antes del comienzo de la actuación. Esa misma mañana había recorrido en coche los 500 kilómetros que separan Lugo de la capital. Todo por verla a ella, a Taylor. Y por escuchar ese "Madrid, bienvenidos a The Eras Tour" que todavía resuena en sus oídos. "Fue una pasada. Desde la escenografía hasta la música y el espectáculo. Impresionante", dice.

Tres horas de Taylor Swift en el Santiago Bernabeu

Tres horas fueron las que los swifties estuvieron vibrando con la ganadora de 14 premios Grammy, enloqueciendo desde ese It's Been a Long Time (Ha pasado mucho tiempo) con el que empieza sus directos y que definía a la perfección lo que sentía el público español, que esperaba desde hace 13 años la llegada de Swift como agua de mayo. Que sea su número de la suerte y que todos sus fans lleven la cifra adornando sus manos no podía ser puro azar.

Como no lo son esos 180 minutos en los que la cantante hace un repaso por toda su discografía —y su vida— o sus eras como ella misma las ha bautizado, desde su debut al exitoso 1989, pasando por Lover y Reputation hasta su recién estrenado The Tortured Poets Department. Todo planeado hasta el milímetro. "Los fans estábamos muy sincronizados. Cantábamos todos al unísono", cuenta Candela.

Y es que pocos artistas son capaces de crear una marea comparable a la de Swift, que este miércoles se sacaba sus in ears para escuchar emocionada una ovación que parecía no tener fin. Una ola de más de 60.000 gargantas abarrotando un Bernabéu que se quitaba la indumentaria de Champions y las camisetas del Real Madrid por la purpurina, los sombreros de cowboy y aquellos looks que replican al detalle los de la estadounidense.

Candela asistió al concierto vestida de Fearless

Candela decidió vestirse de Fearless: "Llevé un vestido dorado imitando a la estética que lucía en su segundo disco, por el que empecé a escucharla".

Un auténtico melting de atuendos atravesó los últimos dos días el Paseo de la Castellana. Unos venían de Cataluña, otros de Sevilla y hasta los había recién llegados desde Winsconsin. Algunos parecidos, pero nunca iguales. Lo que tienen en común son decenas de pulseras hechas a mano sobre sus muñecas.

"Se ha convertido en tradición intercambiar pulseras de la amistad en los conciertos de Taylor", dice Candela, "volví a casa con más de 40 ".

Este jueves, la estadounidense se despedía de España, al menos por el momento, con un concierto igual o incluso más apoteósico. 10.800 segundos que pasaron de forma fugaz para los swifties, pero cuyos recuerdos son para siempre. "Mereció la pena. Repetiría la experiencia sin dudarlo", concluye.