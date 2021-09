La instalación de barracas en San Froilán, "complicada" a un mes de las fiestas

La comisión de fiestas de San Froilán de Lugo, declaradas de Interés Turístico Nacional, ha vuelto a reunirse este miércoles, pero a un mes del inicio de los festejos todavía no se sabe si habrá barracas en el recinto ferial. Es una posibilidad que, en todo caso, fuentes del gobierno local reconocen que, a día de hoy, es "complicada".

Esas mismas fuentes indicaron que ese asunto está todavía "sobre la mesa" y la "decisión no está tomada", aunque los rigurosos protocolos decretados por las autoridades sanitarias complican la posibilidad de que pueda funcionar un recinto ferial como el que cada año, en circunstancias normales, se instala en las inmediaciones de la Parque de Rosalía de Castro y la Praza de Avilés.

De hecho, en declaraciones a los medios de comunicación, la edil de Cultura, Maite Ferreiro, dijo que el gobierno local les explicó a los dos partidos de la oposición, presentes en la comisión de fiestas, las dificultades que implica la aplicación del protocolo de seguridad para el montaje y funcionamiento del ferial, pero accedió "a valorar otras propuestas" a petición suya.

Las fiestas, sin casetas del pulpo, contarán con tres "escenarios principales"

Ferreiro precisó que, a día de hoy, el gobierno local no se ve capaz de cumplir "el protocolo" de seguridad en el recinto ferial de Lugo, porque establece "prácticamente un punto de salida y de entrada" y un control de aforo difícil de realizar en el lugar de ubicación habitual de las barracas.

Por lo demás, Ferreiro informó de que las patronales contarán este año "con tres escenarios principales", situados en las plazas Horta do Seminario y Santa María y en aparcamiento del Auditorio Municipal Gustavo Freire.

Lo que no habrá son casetas del pulpo, ya que ninguna empresa se presentó al concurso público. El Concello permitirá que se vuelvan a colocar calderos en la vía pública.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición criticaron la gestión del gobierno bipartito y el PP anunció que no volverá a participar en la comisión de fiestas, por considerar que el consenso que supuestamente propone el BNG no es más que "un trágala".



Según el portavoz popular, Ramón Carballo, los nacionalistas "desprecian" a la oposición y a los lucenses y Maite Ferreiro demuestra día a día que "es una aspirante a caudillo".



Por su parte, Ciudadanos criticó la "falta de previsión del gobierno local". "Resulta decepcionante ver cómo a falta de un mes para la llegada del San Froilán no existe un plan concreto para organizar las mejores fiestas posibles dentro del actual contexto sociosanitario. Al fracaso de las casetas del pulpo se suma ahora el de las barracas. En nuestra opinión, no existen excusas. Es una actitud injustificable que deja en evidencia la gestión del gobierno local", dijo el edil Juan Vidal-Pardo.