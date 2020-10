Clara del Valle es contratada por la compañía búlgara State Opera Ruse Ballet

La cantera del Conservatorio Profesional de Danza de Lugo sigue repartiendo talento en los escenarios de medio mundo. La última incorporación es la de Clara del Valle Cruz, que viaja hoy mismo hacia Bulgaria donde acaba de ser contratada, por un año, en la compañía de ballet clásico State Opera Ruse.

"Fue algo increíble, tuve mucha suerte porque es muy difícil que te cojan. En este caso, envié un vídeo, un currículo y fotos y, al día siguiente, me llamaron para ofrecerme un contrato por un año en la State Opera Ruse. Es muy complicado hacerte un hueco en este mundo porque no solo tienes que ser buena sino que también se tienen en cuenta otros factores como tu estilo o, incluso, tu físico. Hay mucha gente con talento que no encuentra trabajo. Lo importante es no dejar nunca de entrenar. Un bailarín es un deportista de élite, aunque no se reconozca como tal", comenta Clara del Valle.

Esta bailarina lucense comenzará los ensayos con la compañía búlgara este lunes. De momento, todavía no sabe si participará en la función de 'El lago de los cisnes', que prepara la State Opera Ruse para esta temporada. Lo que sí sabe es que, en principio, permanecerá todo el año en la ciudad búlgara de Ruse, donde la compañía tiene su propio teatro y un público fiel, como sucede en la mayoría de los países de Europa del Este.

Clara, que estuvo otro año bailando en la Ópera Cómica Pentru Copii, de Bucarest (Rumanía), pudo comprobar ya las diferencias culturales existentes entre estos países y España en cuanto a la aceptación social de la danza.

"En Europa del Este, cada compañía tiene su propio teatro y público y suelen llamarse ópera porque en ese mismo teatro trabajan con una compañía de ópera y una orquesta. Los teatros se llenan porque el público gusta de la danza. En España, en cambio, solo hay la Compañía Nacional de Danza y no tiene teatro propio sino que ha de vender su espectáculo en otros teatros. Tampoco hay un público masivo que llene los teatros para ver danza", comenta.

Clara del Valle encara su nueva etapa en Bulgaria sin miedo al covid. "Me da más miedo que me encierren y tener que entrenar en casa sin espejos, sin barras y sin espacio. Eso es muy duro psicológicamente", dice.

De la cancha de voleibol al tutú

Clara del Valle comenzó a bailar en el Conservatorio Profesional de Danza de Lugo a los 14 años. El concurso ‘Fama, ¡a bailar!’ la llevó hasta allí a una edad bastante más tardía que otras bailarinas y sin tener más idea de lo que era el ballet que, como ella dice, "una chica con tutú".

Carrera

Ella, que venía de jugar al voleibol, desconocía por completo lo que era la danza clásica pero probó y le gustó tanto que decidió hacerse bailarina. "Hasta ahora estuve trabajando en la productora de musicales Jana, un mundo nuevo para mí. También entrenaba en el Madrid Dance Center, con Iván Barreto. Paralelamente, me quedan solo cuatro materias del grado superior de Danza que curso en Valencia y también me falta el cuarto curso de Magisterio para acabar, pero tengo que aprovechar las oportunidades que me salen para bailar. ¡Eso que es un mito eso de que el ballet es para jóvenes! Hoy hay bailarinas con 40 años en el escenario", afirma.