Lugo sigue a la cola de España en velocidad de conexión a internet

La provincia de Lugo lidera por la cola el ránking de España de la conexión con velocidad más baja a internet. El Informe de la Cobertura de Banda Ancha –publicado el pasado mes por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en base a datos a 30 de junio de 2022– indica que solo el 63,01 por ciento de las viviendas de la provincia tienen una conexión de velocidad de internet igual o mayor de 100 megas. Le siguen, Soria, con un 63,70 por ciento, y Ávila, con un 66,75.

A nivel de Galicia, también Lugo sigue siendo la provincia con menor cobertura por velocidad en internet, muy por debajo de A Coruña –la más alta de la comunidad, con un 83,25 por ciento de viviendas con alta velocidad–, Pontevedra –con un 81,90 por ciento– e, incluso, Ourense con un 72,50 por ciento.

La brecha digital se amplía si se comparan estos datos globales de la provincia con los de la capital. Según informa la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Telecomunicaciones Digitales, el 93 por ciento de las viviendas del municipio de Lugo disponían, a 30 de junio de 2022, de conexión de alta velocidad, pese a que todavía están sin concluir la ejecución de los programas Único de banda ancha de 2021, concedido a Movistar, y de 2022, a Adamo.

Ambas operadoras tenían un plazo de un año para la conclusión de los trabajos, que fue ampliado hasta diciembre de 2023, en el caso de Movistar, y hasta diciembre de 2024, en el de Adamo, según indicaron las citadas fuentes ministeriales, cuya agenda España Digital sitúa en 2025 el objetivo para que toda la población tenga acceso a redes de al menos 100 megas de velocidad.

Actualmente, hay tres planes de despliegue de fibra óptica, concedidos a Telefónica Movistar (dentro de murallas y en la periferia) y al grupo R (fuera del recinto amurallado), para dotar de alta velocidad algunas zonas del municipio.

Movistar espera completar la ejecución de estos planes a finales de este año y dar así servicio a 7.000 viviendas del ayuntamiento de Lugo –4.500, en el centro, y 2.500, en la periferia–, según indicó la compañía, que suministra alta velocidad a más de 70.660 casas, lo que supone el 86,40 del parque inmobiliario del municipio.

El grupo R está realizando la implantación de fibra óptica en 53.700 viviendas situadas en más de un centenar de calles fuera de murallas. Hasta el momento, este grupo llevó la alta velocidad a 46.000, lo que supone un 86,7 por ciento del proyecto.

A lo largo de este año, el grupo R piensa suministrar fibra óptica a 300 viviendas más de Lugo capital por lo que todavía habrá varias casas –de un 10 a un 13 por ciento– que no dispondrán de este servicio hasta el año que viene, dependiendo de la rapidez con la que el Ayuntamiento tramite los distintos permisos para ejecutar las obras.

Luis Trigo, director de Operaciones de la empresa instaladora lucense Extel –subcontratada por Adamo– reconoce que, muchas veces, los atrasos vienen motivados por la tardanza en conseguir licencias y permisos para hacer la obra necesaria para dar el servicio. A esto se une también la necesidad de diseñar proyectos de ingeniería individualizados para determinadas zonas.

"No caso de Adamo, están postos os caixetíns de distribución locais en moitas zonas pero sen servizo xa que aínda non se instalou a fibra óptica. Iso pasa, por exemplo, nas Gándaras, onde se dá o caso de que unha zona ten servizo e outra, non. Esta situación débese a que a distribución da alimentación non se pode dar ás veces ao mesmo tempo nunha zona porque pode ser que non chegue para toda a demanda que hai. A isto únese que a Administración tamén dilata os permisos para faceros traballos e, ao final, retrásanse os prazos", afirma.

En Lugo ciudad, Adamo dio servicio de fibra óptica en O Ceao, inmediaciones de la N-VI, Pedreda, Carballido, Fazai y Castelo. Quedan pendientes, para dentro de unos meses, Infanta Elena, A Garaballa y una parte de As Gándaras sujeta a permisos municipales de obras. Luis Trigo añade que también hay otro proyecto en marcha para instalar fibra conectando Garabolos con Augas Férreas.

Emilio López Potente, gerente de la operadora Itegal:

"A Praza Maior e a Rúa da Raíña aínda non tiñan fibra hai pouco"

Todavía hay zonas en el centro de Lugo donde no llegó la fibra. Esto se debe a que están aún por terminar los trabajos de conexión, en este caso más largos debido a que el Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma Interior del Recinto Amurallado (Pepri) prohíbe instalar nuevos postes o soportes de cableado aéreo y, por lo tanto, las acometidas hay que hacerlas bajo tierra, lo que implica permisos de obras para zanjas y un control arqueológico. Por ese motivo, la instaladora lucense Itegal llegó a hacer varios proyectos de alta velocidad en la Praza Maior. Uno de ellos concretamente en el colegio de los Franciscanos, a donde llevó la banda ancha con otro tipo de tecnología alternativa para aquellas zonas donde no hay cableado de fibra óptica. Se trata de la tecnología de radio LTU.

"Vai tan rápida como a fibra óptica e está a ser a solución de zonas onde, de momento, non está a rede de fibra óptica lista para dar servizo aos usuarios. Nós, por exemplo, fixemos varios proxectos no centro —na Praza Maior, en Xoán Montes ou na Rúa da Raíña— porque aínda non hai fibra", explica Emilio López Potente, gerente y socio de Itegal junto con el director técnico, Daniel López Ayán.

Itegal ofrece, ahora mismo, alta velocidad a empresas como Tableros Hispanos o Torre de Núñez con fibra backup. Es decir, una fibra óptica que, en caso de caerse, se conectaría a internet, también a alta velocidad, por radio LTU.

Esta empresa lucense también construye sus propias redes de fibra además de conectarse a grandes plataformas de datos y también interconectarse con otras operadoras como Telefónica Movistar, Adamo o Vento Rede. "Nós temos cableada Abella, a Avenida das Américas, Camiño Real e a rúa Tui e agora imos hacia a Ronda do Carme e a Acea de Olga", afirma Emilio López.

Itegal es una empresa lucense que comenzó en 2013 instalando alta velocidad de conexión a internet en Bacurín, mediante radio, y ahora se convirtió en un referente para muchos hogares donde la alta tecnología de las comunicaciones todavía no existe. "Levamos dez anos traballando a tope. O primeiro ano facturamos 1.800 euros anuais e este ano 2023 agardamos facturar dos nosos clientes 2.300.000 euros", indica Emilio López Potente.

"Cheguei a ter wifi por satélite"

Susana Abuín Vázquez tiene un vivero en Santa Eufemia-Calde. Desde siempre, necesitó una buena conexión a internet para su negocio pero, en cambio, las dificultades siempre fueron muchas. Hace unas semanas, llegó la fibra óptica a su parroquia pero, en su caso, ya era tarde. Harta de no lograr la alta velocidad que necesitaba llamó a Itegal para que le instalasen en su casa la fibra. "Esta zona lévaa R e chameinos e dixéronme que aínda non había fibra. Despois, decidín ir a Itegal e puxéronma. Aos poucos días, coméntame unha veciña que xa había", dice.



Satélite

Antes de engancharse a la fibra, Susana tuvo otro sistema para conectarse a internet: por satélite y wifi. "Hai catorce anos que teño o viveiro e tiña que buscar unha maneira de ter internet xa que non podía usar nin as cámaras de vixilancia. Así que decidín conectarme por satélite e cunha antena wifi. E deste xeito fun tirando", comenta.



Cobertura

Susana es un ejemplo de lo difícil que son todavía las telecomunicaciones en la zona rural, aunque viva a 10 kilómetros de Lugo. "A cobertura do móbil está fatal tamén por aquí", apunta.