Lugo será la provincia gallega más afectada por el chorro polar que entra el lunes con nieve

El fin de semana se prevé inestable en casi todo España con lluvias, nieve en zonas de montaña y ambiente fresco, antesala de un lunes "plenamente invernal" con una cota de nieve cercana a los 1.000 metros, e incluso 800 metros.

Este domingo, entre la tarde y la noche, entrará por el norte un chorro polar que traerá consigo los primeros chubascos en el tercio septentrional de Galicia y un ligero descenso térmico. Esta combinación de factores desembocará en nevadas en la montaña lucense a lo largo de la jornada del lunes.

Tal y como apuntan desde Meteogalicia, la provincia de Lugo será la más afectada por esta inestabilidad "con bastante diferenza respecto das outras provincias", ya que el frente afectará principalmente a las provincias cantábricas. Además, la nieve se verá en cotas "non moi por debaixo dos 1.000 metros" aunque no se esperan grandes espesores porque, explican, la masa de aire que llega este domingo contiene poca humedad, por lo que no se transformará en grandes cantidades de precipitaciones.

La situación amainará el martes y el miércoles, aunque continúan bajando las temperaturas, especialmente por el día, ya que las noches ya vienen marcando valores mínimos.

Será de cara a la segunda mitad de la semana cuando la inestabilidad puede reactivarse con la entrada de un nuevo frente frío con posibles precipitaciones en forma de nieve por el norte que, de nuevo, volvería afectar a la provincia lucense.