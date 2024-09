Lugo sale a la calle para detener "el atentado ecolóxico" de la planta de biogás en Coeses

Entre 3.000 y 4.000 vecinos, según los organizadores, acudieron este viernes a la manifestación contra el proyecto de instalación de una planta de biometano en la parroquia lucense de Coeses.

La Plataforma Lugo non quere cheiros convocó una marcha que, saliendo de Horta do Seminario, recorrió las calles del centro y contó con representantes políticos de todos los colores.

Portando la pancarta de la cabecera, se encontraba la alcaldesa, Paula Alvarellos; el teniente de alcalde, Rubén Arroxo; la concejala popular Flora Rubinos , el diputado provincial Manuel Fernández, además del secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, y la diputada nacionalista Montserrat Valcárcel.

Entre los manifestantes estaba gran parte de los grupos municipales socialista y nacionalista, así como también el edil del PP Ramón Cabarcos y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias. El presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, mostró su satisfacción por la respuesta de los vecinos y también por haber contado con el apoyo de todos los grupos políticos.

Representantes políticos en la marcha de este viernes. SEBAS SENANDE

Nueva versión de A Rianxeira

La marcha recorrió con buen paso las calles del centro a gritos de 'Planta non!' y la versión de A Rianxeira que la plataforma ha ido promocionando y que cambia las "oliñas que veñen e van" por los "cheiriños" que previsiblemente emitiría la planta.

Ante el multiusos de la Xunta y al ritmo de Xuntos de Juan Pardo comenzó la lectura de un manifiesto, a cargo de los vecinos Manuel Abuín, de la parroquia de Cuíña, y Francisco Javier Otero, vicepresidente de la federación vecinal y vecino de Ribas do Miño.

Olores en el paraíso

El primero citó el inicio de Memorias dun neno labrego para recordar su origen, que definió como un "lugar idílico ao pe do pai dos ríos", ahora "claramente ameazado" por la pretensión de una empresa de instalar una planta que "encherá de cheiros o noso paraíso natural", lo que calificó de "auténtico atentado ecolóxico". Señaló que el proyecto contaba "coa complicidade da Xunta" porque había recibido la declaración de prioritario "o que significa eliminar trámites, controles e tempos de espera".

Los lectores del manifiesto insistieron en que los vecinos llevan meses luchando para evitar que se materialice un proyecto que tendría, en realidad, consecuencias para todos los lucenses porque, entre otras, afectaría al Miño. "A empresa solamente pretende especular e obter beneficios á costa das nosas vidas e isto non pode consentirse", dijeron.

Otra ubicación

Recordaron también que los manifestantes no están "en contra do progreso" pero que "sobran sitios na provincia de Lugo" en los que podría instalarse una industria de ese tipo que estuviera a 15 kilómetros de las casas más próximas. Lamentan estar enfrentándose "a un xigante" que, a su juicio, cuenta con influencia en Santiago a nivel político, pese a que han reunido miles de firmas y alegaciones en contra.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recordó en un reciente foro que el proyecto en estos momentos no podría materializarse al no contar con el visto bueno de la CHMS ni de Salud Pública, pero admitió que el procedimiento aún no se había cerrado.