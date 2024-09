Lugo saldrá a la calle el día 27 contra la planta de biometano de Coeses

La plataforma Lugo non quere cheiros ha convocado para el próximo día 27 de septiembre una manifestación por las calles de la capital lucense contra la ubicación de una planta de biometano en la parroquia de Coeses, una instalación industrial que, a su juicio, provocaría un importante impacto ambiental, además de "malos olores" que "perjudicarían mucho" a la ciudad.



La protesta partirá a las ocho y media de la tarde de la praza Horta do Seminario y discurrirá por el centro de la ciudad bajo un lema que, según sus promotores, huye de cualquier tipo de "partidismos", porque se trata de unir a "todos los vecinos por Lugo", para "parar este proyecto" con un "no rotundo a la planta de biometano".



Recuerda la plataforma que la Xunta de Galicia declaró en su día esta planta como "proyecto prioritario", lo cual simplifica su tramitación, pero también aclara que todavía está en la fase de evaluación ambiental.



Precisa, en ese sentido, que estaría ubicada a unos 2 kilómetros del centro de Lugo, en la parroquia de Coeses, por lo que provocaría "muy malos olores en la ciudad", dado que ha sido concebida para "eliminar miles de toneladas de residuos de origen animal" y llegarían "unos cincuenta camiones cada día para descargar desperdicios".



La implantación de esta fábrica de metano también "eliminaría restos arqueológicos" y supondría un notable riesgo para el entorno, por los "tanques de ácido sulfúrico puro" previstos en la instalación, además de afectar a las corrientes de agua que, al final, acabarán en el río Miño.



En declaraciones a EFE, Manuel Abuín, vecino de Cuiña y presidente de la Plataforma Lugo non quere cheiros, precisó que, con esta protesta, se busca "concienciar a la gente para que ayude, sobre todo en la manifestación del próximo día 27".



Afirma que esta movilización es "muy importante", porque esta planta, que "estaría muy cerca de Lugo" provocaría "unos perjuicios enormes en la ciudad".



"Hablamos de unos olores insoportables. Estamos hablando de cincuenta camiones diarios con restos de animales, vísceras de pescado y otros productos contaminantes y malolientes", insistió.

Por su parte, Francisco Javier Otero, vecino de Ribas de Miño y miembro de la plataforma, informó de que, ante "las 10.000 alegaciones que han sido presentadas", la Administración ha "comenzado a enviar las correspondientes notificaciones para que cada uno justifique su interés en este proyecto, para que explique por qué está afectado por la planta de biometano".



"Ahora habrá que responder a esas notificaciones, pero vamos a tener un problema, porque mucha de la gente que presentó alegaciones no lo hizo de forma telemática. Esa gente, probablemente la mayoría, no se personará finalmente", lamentó.

Por lo tanto, reconoció, "el número de alegaciones se verá reducido en la tramitación del proceso".