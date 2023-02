La fiesta se extendió este viernes como la pólvora por las calles de Lugo y hubo quien aprovechó el arranque del Carnaval para sacar punta a la realidad o para darle un punto simpático a sus reivindicaciones. Es lo que hicieron, por ejemplo, los ediles del BNG, que acudieron al pregón disfrazados de ratos, en un guiño que, por si quedaba alguna duda, acompañaron de carteles con el lema Salvemos o Rato.

Sirvió el gesto para mantener viva su crítica al proyecto de la Ronda Este, pero como es tiempo de Entroido nada se toma a mal y hasta a la candidata del PP, Elena Candia, se la vio echar una risa con la salida de los nacionalistas.

Los ediles del BNG, durante el pregón. SEBAS SENANDE

Risas no faltaron en el pregón, donde se vieron unas ganas de fiesta que acabaron por explotar con las actuaciones y fanfarrias que siguieron al acto y que dieron paso a una noche de mucho ambiente en las calles de la ciudad.

Fue el final perfecto para un día marcado por los desfiles escolares, en los que se hizo notar la imaginación y las ganas de disfrutar de los más pequeños. Algunos centros mantuvieron la fiesta dentro de sus recintos, pero los hubo también que apostaron por salir a la calle. Fue el caso del colegio Cervantes, en la zona de A Milagrosa, o de Franciscanos, en el centro, así como de Maristas, que apostaron por reinventar una tradición del mundo rural y llevar a las calles de Lugo un folión.

Los desfiles escolares, cargados de imaginación, encandilaron a los lucenses y las calles se llenaron de gente disfrutando del desparpajo de los peques.

En algunos casos se aprovechó la fiesta para hablar de los desafíos del mundo y, por ejemplo, el colegio Fingoi decidió centrar su fiesta en la diversidad.

El tono reivindicativo parece que viene fuerte este año y también la alcaldesa, Lara Méndez, se ha entregado a él. Así, la regidora lucense celebró el jueves de comadres con otras mujeres realizando disfraces no sexistas a partir del mítico cartel We can do it.