Lugo se resiste a suspender el Arde Lucus por ahora: "Es un revulsivo económico"

El Ayuntamiento de Lugo se resiste a suspender el Arde Lucus, la fiesta de Interés Turístico Nacional que evoca el pasado romano de la ciudad, porque esa celebración es un auténtico "revulsivo económico" para la ciudad, no solo para el sector de la hostelería, sino para buena parte del comercio local.



Aunque sí se ha visto obligado a modificar las fechas del Arde Lucus Cultural, que es el programa de actividades culturales que organiza el Ayuntamiento de Lugo con carácter previo, a modo de prólogo de la fiesta romana, el gobierno local no se plantea de momento la suspensión del Arde Lucus, que está previsto que se celebre entre los días 25 y 28 de junio.



La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dijo que la decisión se tomará en su momento siempre de acuerdo con "criterios de seguridad y salud, que es lo principal en este momento", pero opina que es demasiado pronto para hacerlo y prefiere "esperar" para ver cómo evoluciona la emergencia sanitaria.



"Estamos a la espera de ver como evoluciona esta crisis sanitaria. Día a día hay cambios, incluso en la legislación y la normativa que llega por parte del Gobierno", dijo la regidora local.



"No queremos precipitarnos en la toma de decisiones", añadió Lara Méndez, porque el Arde Lucus es "un revulsivo económico" para la ciudad, no solo para los sectores de la "hostelería y la hotelería", que probablemente son los más beneficiados, sino también "para el comercio local".



La fiesta, recordó Méndez, mueve un "consumo" que, de otro modo, no se produce.