Lugo renova o asfalto do acceso ao cemiterio municipal

O concelleiro de infraestruturas urbanas de Lugo, Alexandre Penas anunciou que goberno local vén de poñer en marcha o procedemento para renovar o asfaltado das entradas do cemiterio municipal.

"Trátase dos viais que unen o cemiterio coa estrada de Esperante e coa estrada vella de Santiago, unha zona cuxo asfalto está xa moi desgastado e que fai preciso realizar unha actuación integral para garantir o funcionamento axeitado deste vial”, explicou Penas.

A solución adoptada pola concellería de infraestruturas consiste na aplicación dunha nova capa de rodadura, baseada en mestura bituminosa en quente cun espesor medio de 5 cm. Os traballos comezarán coa limpeza do firme actual, garantindo a drenaxe da vía e evitando os efectos nocivos da auga unha vez se remate a renovación. A actuación está en fase de licitación, que se estenderá ata o 22 de abril, data límite para que as empresas presenten ofertas para realizar os traballos. O proxecto ten un orzamento máximo de 96.773,30 euros e un prazo de execución de 21 días.

Alexandre Penas destacou o traballo executado pola Tenencia de Alcaldía nos últimos anos para garantir as mellores condicións posibles no cemiterio municipal. "Durante o 2020 ampliamos o cemiterio, primeira ampliación que se fai desde o 2006, e nos últimos anos consolidouse a programación cultural, que se realiza de xeito estable durante todo o ano", afirmou o concelleiro, que engadiu "continuamos a traballar na mellora do Cemiterio para consolidalo como un referente internacional no eido dos cemiterios patrimoniais".

O actual cemiterio municipal de San Froilán substituíu ás antigas instalacións de Magoi. A versatilidade do deseño de Eloi Maquieira para realizar actividades como as visitas nocturnas ou as distintas actividades culturais organizadas durante todo o ano, que fixeron que o cemiterio de Lugo fose incluído na Ruta de Cemiterios Históricos Europeos e gañase o recoñecemento de National Geographic como un dos cemiterios máis bonitos do mundo.