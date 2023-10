Lugo reivindica el poder vecinal

El Pazo de Feiras e Congresos volvió a ser tomado de nuevo por el movimiento vecinal lucense, que en la edición número 21 del Día do Veciño volvió a superar, según sus organizadores, el récord de asistencia, que cifran en 5.000 asistentes. Además, el portavoz de la federación vecinal de Lugo, Fernando Rois, reivindicó durante un enfervorizado discurso la unión vecinal para conseguir objetivos. "Queremos que se vexa a forza do movemento veciñal. Se estamos todos unidos, conseguímolo todo", clamó ante un auditorio integrado por representantes de asociaciones vecinales de toda la provincia y de una mesa presidencial con cerca de un centenar de autoridades, entre ellas, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro do Mar, Alfonso Villares; los presidentes de las diputaciones de Lugo y A Coruña, José Tomé y Valentín González Formoso, además de varios alcaldes de la provincia –entre ellos la de Lugo, Lara Méndez–; senadores y diputados autonómicos y nacionales, como José Ramón Gómez Besteiro, flamante candidato socialista a la Xunta. Besteiro volvía además a participar en un Día do Veciño tras varios años de "ostracismo", como definió el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, su retirada temporal de la política por las imputaciones judiciales que luego quedaron archivadas.

El socialista, de hecho, entregó varias de las 25 V de Veciño Exemplar concedidas este domingo a otras tantas personas y entidades e intervino ante los asistentes para decir que siempre se sintió "ben tratado" y que recibió en este tiempo ánimos de parte del colectivo vecinal.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, también habló ayer para trasladar a los asistente el saludo de parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y para agradecer el trabajo de los colectivos vecinales por su "esforzo polo ben da provincia", mientras que el presidente de la Diputación lucense, José Tomé, reivindicaba a su vez el "orgullo de ser de Lugo".

En otro de los discursos, Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia y que se estrenaba en este evento, calificó a las asociaciones vecinales como "vertebradores do territorio". Asimismo, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, felicitaba a los organizadores por el poder de convocatoria del Día do Veciño, una jornada que finalizó con un concierto del mítico grupo de música gallega A Roda.