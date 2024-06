Lugo registró hasta marzo 27 divorcios más que en el primer trimestre de 2023

El partido judicial de Lugo registró el primer trimestre de este año 76 ceses de relaciones matrimoniales, entre divorcios (71) y separaciones (5), lo que supone un incremento de 27 respecto al mismo periodo del año anterior. Los divorcios consensuados fueron 36 —tres más que el año pasado en ese periodo— y los no consensuados, 35 (14 más).

Son los datos de la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) divulgados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). En el conjunto de la provincia se produjeron en este período 174 finalizaciones de enlaces, frente a 147 en el mismo del año pasado. Los divorcios fueron hasta marzo 168 (91 consensuados y 77 sin acuerdo) y 6 separaciones (tres consensuadas y otras tres no consensuadas). En los tres primeros meses de 2023 hubo 141 divorcios (82 consensuados y 59 no consensuados) en la provincia, además de seis separaciones.

En cuanto a los restantes partidos judiciales, en el de Mondoñedo hubo en el primer trimestre de este año 22 divorcios (14 consensuados y 8 no consensuados) y ninguna separación; en el de Chantada fueron 9 divorcios (7 consensuados y dos no consensuados) y ninguna separación.

En el partido de Vilalba hubo 15 divorcios (7 consensuados y 8 no consensuados) y una separación no consensuada, en el de Monforte se registraron 15 divorcios (8 consensuados y 7 no consensuados) y no hubo separaciones, en datos correspondientes a los tres primeros meses de 2024.

En el partido judicial de Viveiro se registraron en los tres primeros meses de este año hubo 22 divorcios (12 consensuados y 10 no consensuados) y no hubo separaciones; en el de Sarria se produjeron 6 divorcios (5 consensuados y uno no consensuado) y ninguna separación; en el de A Fonsagrada hubo un divorcio, que no fue consensuado entre las partes.

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas, entre enero y marzo se produjeron 25 en el partido judicial de Lugo, 4 menos que el primer trimestre de 2023 y 37 en los de la provincia, 12 menos que en ese plazo de 2023.

Guardia y custodia de hijos no matrimoniales en Lugo

Hubo 38 casos de guardia y custodia de hijos no matrimoniales, 7 más que en el mismo período en 2023 en el partido de Lugo. En el conjunto de la provincia hubo 70 casos frente a los 69 del primer trimestre de 2023.

Galicia registró en el primer trimestre de este año 1.374 demandas de ruptura, frente a 1.126 en el mismo periodo del año pasado. Las demandas contabilizadas suponen 50,8 por cada 100.000 habitantes en ese periodo en Galicia, casi tres puntos por debajo de las 53,6 de media en el conjunto del Estado.