Lugo registró el año pasado 108 delitos de riña tumultuaria y lesiones

¿Hay más o menos peleas en las calles lucenses? Las estadísticas oficiales no casan con la percepción de los ciudadanos, ya que los datos revelan un descenso del 7,4% en el número de delitos de lesiones y riña tumultuaria -108 el pasado año-, mientras que los vecinos, por el contrario, advierten que el problema aumenta.

La explicación es simple, ya que los datos recabados por la Administración General del Estado recogen únicamente los casos que llegan al juzgado y que se tramitan como delito, pero muchas trifulcas no se incluyen en esta lista porque los implicados se toman la justicia por su mano y se niegan a denunciar. De hecho, a pesar de que las actuaciones policiales para disolver peleas y riñas tumultuarias son constantes -normalmente durante los fines de semana, en horario nocturno y en zonas de ocio-, dan lugar a pocos arrestos. Según explicó en varias ocasiones la Policía Nacional, es muy habitual que los implicados no quieran presentar denuncia y que los heridos ni tan siquiera señalen a los agresores, por lo que los agentes no pueden hacer otra cosa que disolver la trifulca e identificar a los participantes.

Otras veces, cuando los policías hacen acto de presencia en el lugar de la contienda, los implicados ya ni tan siquiera están. Los vecinos de Camiño Real, Poeta Cabanillas y Rúa Tui, donde se concentra gran parte de esta problemática en Lugo, lo viven cada fin de semana. "Siempre es lo mismo, se pegan sin ningún tipo de miramiento, se dan puñetazos y patadas y se lanzan vasos. Nosotros llamamos a la Policía y cuando escuchan las sirenas o ven llegar a la patrulla, se marchan corriendo. Es todo tan surrealista que algunas veces", señala un residente de la Rúa Tui, "esperan a que se vaya la policía, vuelven, y se siguen pegando".

Otro vecino de Camiño Real comenta que las peleas son cada vez más violentas. "Que saquen navajas y cuchillos, ya lo vemos como algo normal. Cuando llega la Policía las tiran o las esconden y aquí no ha pasado nada. Ya han sucedido cosas muy graves y, como esto no se frene, van a suceder muchas más".

Entre los sucesos más graves registrados en el último año, los vecinos recuerdan la pelea nocturna frente a un pub latino que acabó con varios disparos en plena vía pública y con una bala impactando en el estómago de una mujer. Y hace tan solo unos meses, dos mujeres se atacaron a mordiscos al salir de un bar. La gresca fue tan intensa que una de ellas le arrancó a la otra de un bocado un trozo del dedo índice. Los agentes lograron recuperar la falange, pero no se le pudo implantar.

Estos episodios crispan a los vecinos, que culpan en gran medida de estos altercados a la "falta de control" de las diferentes administraciones sobre el funcionamiento de varios pubs de la zona, casi todos de ambiente latino.

Las estadísticas oficiales revelan también que Lugo es la única provincia gallega en la que descendieron estos delitos

DELITOS. Cuando los implicados en una pelea denuncian los hechos y el caso llega al juzgado ya pasa a engrosar la lista de infracciones penales. En 2018 se contabilizaron en la provincia de Lugo un total de 108 delitos de lesiones y riña tumultuaria, una cifra que supone un descenso del 7,4% con respecto a 2017. De la cifra total, 43 se registraron en Lugo municipio, casi el 40%.

Y de estos los casos que llegan a juicio, algunos también quedan en nada. Recientemente, por ejemplo, el juzgado de lo Penal 1 de Lugo absolvió a cuatro jóvenes, todos de origen suramericano, acusados de protagonizar un violento altercado con cuchillos en la calle Poeta Cabanillas. El ministerio fiscal les pedía más de dos años de cárcel a cada uno, pero fueron absueltos porque ninguno de ellos quiso identificar a sus agresores en el juicio.

Las estadísticas oficiales revelan también que Lugo es la única provincia gallega en la que descendieron estos delitos. En A Coruña subieron un 19,8% (se contabilizaron 327), en Ourense aumentaron un 24,4% (97), y en Pontevedra se incrementaron un 8,6% (418). A nivel de la comunidad gallega, los delitos de lesiones y riña tumultuaria aumentaron el año pasado un 11,6%, con un total de 942 casos.