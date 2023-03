Lugo reforzará su oferta hotelera tras el verano con un céntrico cuatro estrellas

La capital lucense ha registrado un incremento de turistas en los últimos años. Sus tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, la muralla romana, la catedral y el Camino Primitivo, contribuyen a ese tirón. La gastronomía y celebraciones como el Arde Lucus, el Caudal Fest o las patronales de San Froilán también. Ese aumento de visitantes propicia la apertura de nuevos hoteles. El próximo en hacerlo será el que Dmanán está construyendo en madera en la céntrica Praza de Santo Domingo.

La corporación de la familia Chousa prevé que "en septiembre u octubre" abrirá el que será el séptimo cuatro estrellas con que cuente la ciudad, que dispondrá de 51 habitaciones.

"Es un hotel urbano con un estándar de calidad, atención y servicio muy elevado", aseguran desde Dmanán, que añaden que este proyecto "innovador enriquecerá la ciudad y aportará una solución a la actual demanda de hoteles con encanto en Lugo".

Este es uno de los primeros hoteles en Galicia cuya estructura es íntegramente en madera, de procedencia autóctona, aunque su transformación se lleva a cabo en el País Vasco. Además, según precisan desde la firma lucense, "se trata de un edificio tradicional típico de la arquitectura gallega, con fachada de granito, balcones y galerías de madera".

"Este tipo de construcción es limpia, racional y armoniosa. Es sinónimo de sostenibilidad económica y ecológica. Se reducen ruidos al construir, se eliminan todo tipo de residuos y el edificio gana en ligereza y aislamiento térmico, lo que se traduce en ahorro en climatización", destacan desde esta corporación.

Este cuatro estrellas, que tendrá planta baja, otras cinco altas y una bajocubierta, tendrá el atractivo a mayores de que en su recepción se musealizarán los restos de una de las principales calzadas romanas que conducía al foro de Lucus Augusti. Este decumano, del que se conservan unos ocho metros cuadrados de superficie, se encuentra en buen estado.

Dmanán ha optado por exponer al público estos hallazgos arqueológicos, en lugar de soterrarlos, porque considera que una de las señas de identidad de Lugo es su pasado romano. "Los visitantes del hotel podrán contemplar parte de nuestra historia", resalta.

Las 51 habitaciones del cuatro estrellas se distribuirán alrededor de un patio interior en el que la ornamentación vegetal jugará un papel fundamental y en el ático se instalará un gimnasio.

A su céntrica ubicación se sumará otro encanto añadido, la peatonalización de la Praza de Santo Domingo, que está prevista para el próximo año.

Alianza

La compañía catalana Sercotel Hotels gestionará este alojamiento. Desembarca así en Lugo una nueva cadena, que se suma al grupo también barcelonés Hotusa, con sus filiales Eurostars y Exe, y al francés Mercure. Los demás están en manos de empresas familiares locales. Sercotel Hotels, que ya ha cumplido sus bodas de plata, está especializada en alojamientos de tres a cinco estrellas, ubicados en plazas urbanas céntricas, como es el caso del de Dmanán. Será el cuarto que gestione en Galicia. Cuenta con dos en Vigo y otro en Narón. Además dispone de un centenar en España y cuatro en el extranjero.

A Mariña: O Cabazo, un nuevo cuatro estrellas para Ribadeo

Hotel O Cabazo. AEP

La nómina de hoteles en la comarca de A Mariña se encuentra ya muy bien cubierta pero continúa creciendo. Tras una inversión de un millón de euros el establecimiento hotelero O Cabazo de Ribadeo aparece completamente renovado y transformado en un hotel de cuatro estrellas, convirtiéndose así en el tercero de la localidad que alcanza esta especialísima calificación tan perseguida.

Su apuesta se fundamenta en ofrecer una mayor calidad en el servicio basándose sobre todo en una reforma interior casi total para dar mayor espacio a las habitaciones y aprovechar también su situación privilegiada en un enclave sobre la ría de Ribadeo que ofrecerá a su clientela unas vistas tremendas que les permitirán leer o descansar desde una atalaya increíble.

Ribadeo es el municipio mariñano con mayor cantidad de plazas hoteleras y va a continuar creciendo.

Un emblemático edificio del casco antiguo, la conocida como Aduana Vieja, va a ser reformada por parte de un empresario lucense con el fin de construir allí un hotel de lujo que también tendrá un enclave privilegiado, en este caso en pleno muelle de Porcillán. No obstante, este proyecto está más verde y todavía se encuentra en una fase primigenia de tramitación y su remodelación aún no fue tramitada.

A Chaira: El Gran Balneario de Guitiriz retomará todos sus servicios

Vista aérea del Gran Balneario de Guitiriz. AEP

El jueves 11 de mayo es el día elegido para presentar al mundo el Iberik Gran Balneario de Guitiriz & Golf, que reabre sus puertas tras seis años cerrado, un cambio de dueños —lo adquirió una sociedad formada por José Luis Lagoa, Luis Otero y Juan Carlos Cabanela— y una inversión de 8,5 millones para acometer una reforma integral respetuosa con la historia de las instalaciones.

El complejo dispone en el edificio principal —9.860 metros cuadrados— de 103 habitaciones, un salón grande de eventos, media docena de salas más y una zona infantil. La cafetería y el restaurante estarán abiertos al público, al igual que el balneario. Este, de 3.600 metros cuadrados, suma una piscina activa y otra infantil, consulta médica, gimnasio y doce cabinas de masaje, seis bañeras y salas de tratamientos.

El campo de golf, de nueve hoyos, completa la oferta de unas instalaciones localizadas en un recinto de 46.000 metros cuadrados y que empezarán a funcionar con una plantilla de medio centenar de personas.

Aunque la apertura del hotel balneario guitiricense es una de las más esperadas, en la comarca se han producido varias más en los últimos meses. El restaurante Río Lea de Castro ampliaba su oferta con un hotel de 32 habitaciones y la Finca Val dos Soños (Duancos, Castro de Rei) y la Casa da Luz (Bretoña, A Pastoriza), ofertan cada una seis habitaciones y restauración tras rehabilitar edificaciones históricas.

Ribeira Sacra: Un edificio reconvertido en 22 apartamentos turísticos

El edificio que es renovado. L.A.R.

En el entorno de una de las zonas más emblemática de Monforte, A Compañía, un empresario monfortino decidió comprar un edificio de los años 70 del siglo pasado de cinco plantas, situado en la esquina de las calles Reboredo y Dalmiro de la Válgoma, para crear un total de 22 apartamentos turísticos.

Los trabajos se iniciaron a finales del pasado año y, dijo el promotor, su intención era que estuviesen operativos en este mes de agosto. Ha desistido de ello por, comentó, la escasez de materiales en el mercado y los tiempos que le marcan para disponer de ellos. En este proyecto se invierten 1,5 millones de euros.

El auge del turismo en la Ribeira Sacra llama a muchos a sacar adelante planes como este. Este es el caso del grupo Socratea, que hace menos de dos años abrió en el centro de la villa de Quiroga un hotel con capacidad para 20 personas en un edifico histórico, llamado Casa do Estanco, rehabilitado para tal fin.

Otro proyecto que está en marcha por parte de unos particulares del municipio de Quiroga, aunque sin fecha de apertura, es la puesta en marcha de un establecimiento, catalogado como residencia, llamado El Derroche, que también se crea en un edificio emblemático de la villa. Albergará cinco apartamentos, que los promotores tienen claro destinar a fines turísticos.

Otro proyecto: "Cuando nos den la licencia, decidiremos"

En la capital lucense existía otro proyecto para construir un nuevo hotel en el casco amurallado, de 48 habitaciones. Pero está aparcado. Estaba previsto llevarlo a cabo en la Rúa San Froilán, sin embargo sus promotores, la familia propietaria del Coto Real de Rábade, se lo están planteando ya que llevan cuatro años esperando a que el Concello de Lugo les conceda la licencia.

Reforma en casa

El director del Coto Real, Alejandro Gómez, recordaba el viernes que "existe un proyecto, pero después de más de cuatro años esperando por la licencia de construcción, no sabemos si seguiremos adelante o no". Ante esa dilación, optaron por ampliar su restaurante en 80 plazas y en reformar su hotel. "Con el volumen de trabajo que tenemos, ya no es algo prioritario el hotel de Lugo. Llegado el momento se verá", explicaba.

Hallazgos

En el solar de la Rúa San Froilán en el que se prevé ubicar este hotel se halló un taller de alfarería, que tuvo actividad entre los siglos III y V, una parte del muro que lo rodeaba y un intervallum —una zona de tránsito de soldados pegada a la muralla—.