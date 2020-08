Lugo reforza a desinfección no barrio da Milagrosa 

O Concello de Lugo reforzou este sábado a desinfección e limpeza no barrio da Milagrosa, despois da entrada en vigor da orde da Xunta con novas restricións para a cidade en xeral e para esta zona en particular, na que as reunións se limitan a cinco persoas e os bares poden servir só en terrazas.

Nun comunicado, o concelleiro Álvaro Santos explicou que ao operativo habitual sumáronselle medios técnicos e humanos para intensificar os labores de limpeza desde primeira hora da xornada, co fin de "colaborar no control do foco" detectado nos últimos días.

Á brigada sumáronse dous peóns máis, con equipos de desinfección, que traballaron cunha varredora, unha baldeadora e unha hidrolimpadora de beirarrúas.

Así, esterilizáronse o firme, fachadas, paradas e marquesiñas de bus, ademais de colectores, papeleiras, varandas e resto de mobiliario urbano.