Lugo reeditaría el gobierno bipartito según una encuesta de Infortécnica

El PP volvería a ganar las elecciones municipales en Lugo, igual que hace dos años, y mejoraría sus resultados, pero no sería suficiente para poder gobernar, pues el PSOE y el BNG estarían en disposición de reeditar el bipartido firmado en 2019, según la encuesta elaborada por Infortécnica para El Progreso.

Este sondeo, que recabó para ello datos a principios de este mes, muestra que los bloques izquierda- derecha se mantienen bastante equilibrados, pero con ligera ventaja para el primero, igual que en la actual corporación, si bien se mantiene una amplia bolsa de electores que no tiene decidido el voto, en torno a la tercera parte del censo lucense, lo que podría hacer variar el reparto aquí reflejado.

Cuando se cumplen dos años de la toma de posesión de los 25 concejales que integran el Ayuntamiento de Lugo salidos de las elecciones celebradas el 26 de mayo, el pleno se constreñiría todavía más que en 2019, pues rebajaría los cuatro grupos que ahora lo componen a tres, en una vuelta a las cuatro corporaciones que hubo desde 1999 a 2015, solo con PSOE, PP y BNG.

El PP mejoraría los resultados de hace dos años al pasar de 10 concejales a 12, resultado de fagocitar a Ciudadanos, que perdería las dos actas que tiene en la actualidad y que llevarían los populares.

La mayoría absoluta, situada en 13 representantes, está en el horizonte del PP, pero la encuesta, con un margen de error del 6 por ciento, refleja que esa cifra la conseguirían sumando PSOE y BNG, igual que ocurrió en 2019.

Pero en esta ocasión los socios de gobierno aportarían distintos dígitos, 7 los socialistas y 6 los nacionalistas, igual que había ocurrido en el primer mandato de José López Orozco, en 1999.

El PSOE perdería un representante, que iría a parar al BNG, lo que les permitiría a ambos partidos reeditar el gobierno que alcanzaron hace dos años.

PP. Carballo quiere asaltar la alcadía

El PP lucense no desaprovecha el efecto Ayuso y los vientos que soplan a favor del partido tras las elecciones de Madrid y suma dos concejales más que los que tiene ahora, lo que acercaría a Ramón Carballo a la alcaldía. No lo tendrá facil, sin embargo, para recuperar un bastón de mando que los populares no tocan desde 1999. De todo modos, la figura de Carballo sale reforzada.

PSOE. Méndez resiste el envite de PP y BNG

En un momento que no es nada propicio para el PSOE, con las encuestas de ámbito nacional y autonómico poco favorables para su partido, Lara Méndez consigue evitar el sorpasso del Bloque y, de paso, se mantiene al frente de la alcaldía, resistiendo el envite del PP. Llega, además, al ecuador del mandato con sus grandes proyectos maduros para recuperar posiciones.

BNG. Arroxo pretende aprovechar la ola

Tras años de crisis, el BNG parece revivir sus mejores momentos, algo a lo que contribuye el retorno de muchos votantes de las mareas. Rubén Arroxo rentabiliza una gestión muy pegada a la calle que tiene como gran reto transformar la movilidad en la ciudad con un nuevo servicio de autobuses y peatonalizaciones no exentos de riesgo, pero con los que aspira a ser el próximo alcalde.

Ciudadanos. Louzao pagaría la crisis naranja

Pese a ser siempre valorada como una política seria y trabajadora, Olga Louzao no logra esquivar la grave crisis que vive Ciudadanos y su formación perdería los dos escaños con los que cuenta en la actualidad en la corporación lucense, que irían a parar a las arcas populares. La formación naranja diría así adiós al Concello tras dos mandatos seguidos con representación.