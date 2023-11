Lugo no recuperará el tren a Ourense hasta abril ante otra demora de la mejora de la vía

El servicio de tren entre Monforte y Ourense, que fue anulado el 21 de noviembre del año pasado para mejorar la electrificación de la vía y se iba a restablecer a finales de este año no se recuperará hasta el mes de abril, según el plan alternativo de transporte que acaba de dar a conocer Renfe en una circular a sus trabajadores.

Ese tramo de vía lleva casi un año en obras para adaptar su sistema de electrificación a las características del que se está instalando entre Lugo y Monforte. Inicialmente, el plan era que la circulación se pudiera restablecer el pasado mes de julio, pero en ese momento Adif anunció que la suspensión se mantendría hasta el último trimeste del año para de ampliar el alcance de las obras.

El hecho de que el tramo Ourense-Monforte forme parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transportes llevó a Adif a actuar en los gálibos de los túneles y de los pasos superiores, para dimensionarlos y equiparar las prestaciones de la vía a los corredores europeos. Se trata de incrementar la competitividad de la línea en el menor plazo posible, evitando una nueva interrupción de la circulación en el futuro.

El retraso en la reapertura de la vía que se acaba de conocer ahora se podría deber también a otra actuación no prevista, o al menos no con la envergadura con que se está acometiendo. Fuentes internas de Renfe apuntan que la demora podría estar relacionada con los desmontes que se están realizando en algunas zonas. Son muy visibles en Os Peares, desde la carretera nacional, donde se observa la vía férrea pintada y la porción de montaña retirada.

Con esta actuación se intentan evitar los desprendimientos que suelen producirse en esta zona en invierno, sobre todo en época de mucha lluvia, cuando no es raro que tierra, piedras o árboles llegan hasta la vía, obligando a interrumpir el paso de trenes o incluso provocando accidentes.

De momento, ni Adif ni Renfe han informado públicamente ni del nuevo plazo para el restablecimiento del servicio ni de las causas del retraso, ya que en un principio estaba previsto que desde la última parte del año los trabajos en la vía fueran compatibles con el tráfico ferroviario. Sin embargo, Renfe sí ha comunicado internamente la prolongación del plan alternativo de tráfico, que consiste en prestar el servicio de transporte con autobuses.

Esta circunstancia afecta tanto a viajeros que se desplazan desde Lugo hacia la meseta, o viceversa, como a los usuarios de los Alvia que conectan Vigo y Barcelona y a los del servicio de media distancia entre la estación viguesa de Guixar y Ponferrada.

Las obras del tramo Ourense-Monforte forman parte del plan de renovación integral de la línea entre la ciudad de As Burgas y Lugo, que tiene como fin reforzar su fiabilidad y su capacidad, ya que se trata de una vía de finales del siglo XIX que en algunos tramos apenas fue mejorada desde entonces.

La intervención más relevante es la electrificación de la vía entre Lugo y Monforte, de las pocas del país por las que todavía circulan trenes a gasoil, lo que provocó que el tráfico en este trayecto estuviera interrumpido durante meses. Esa electrificación conllevó adaptar el sistema desde Monforte a Ourense, que es lo que obligó a suspender la circulación en este tramo a finales de noviembre del año pasado.

Pero, además, Adif también lleva a cabo otras mejoras en otras partes de la infraestructura, como la renovación integral de la vía (balasto, traviesas y carril), la mejora de los sistemas de señalización y telecomunicaciones, la supresión de pasos a nivel y la mencionada ampliación de gálibos de pasos inferiores y superiores. Además, en la capital lucense se construirá una estación intermodal, un proyecto con entidad propia. Está previsto que su construcción comience el próximo año, después de que en marzo Xunta, Adif y Concello lograran firmar el reparto presupuestario.

El Gobierno de España cifra en más de 500 millones de euros la inversión que está realizando en la modernización de la vía ferroviaria entre Lugo y Ourense, lo que permitirá conectar a los lucenses con la alta velocidad en As Burgas. Se espera que el tiempo de viaje entre ambas ciudades mejore, pero la reducción no será muy significativa porque de momento no se variará el trazado. La velocidad máxima seguirán siendo los 160 kilómetros por hora de la variante de A Pobra de San Xiao, que fue inaugurada en 2018 y ahora se ampliará en 1,8 kilómetros.

La variante de Os Peares ha sido descartada por el Gobierno de España, ante su coste ambiental y también económico, y el secretario de Estado de Transporte, David Lucas, se comprometió este año durante una visita a Lugo a estudiar la viabilidad de la variante de Rubián, aunde de momento no hay nuevas noticias.