Lugo recupera su fiesta romana pero con restricciones y sin multitudes

Después de un año de celebración eminentemente virtual a causa de la pandemia, Lugo recupera a partir de este jueves su fiesta de recreación romana, una cita del calendario de junio que suele abarrotar las calles y los hoteles, movilizando a los residentes, atrayendo a muchos visitantes y atareando a los hosteleros. Para esta edición, las previsiones son menos ambiciosas: habrá fiesta en la calle, pero con restricciones, supervisión para que se cumplan y con un programa del que han desaparecido todos los eventos que ayudaban a congregar multitudes en puntos determinados.

La Policía y el Concello de Lugo recordaron este miércoles que no se escatimarán "esforzos nin efectivos para velar polo cumprimento das limitacións impostas pola pandemia ". Así lo aseguró la alcaldesa, Lara Méndez, después de una reunión con el inspector jefe, Jesús Piñeiro, precisamente para establecer el dispositivo que se pondrá en marcha para evitar aglomeraciones.

Especialmente se centrará en los recintos habilitados como campamentos. "Queremos un Lugo seguro, unha cidade na que a tranquilidade sexa o factor predominante destas celebracións que, aínda sen alcanzar as cotas de participación doutros anos, nos permiten recuperar certa normalidade. Sen embargo eso non pode supoñer unha regresión dos logros acadados no que ten que ver coa contención do coronavirus", recordó la regidora, que hizo un llamamiento a los vecinos para evitar las concentraciones a lo largo de los cuatro días de fiesta.

La alcaldesa insta a los vecinos a disfrutar de la celebración histórica "sen descoidar a saúde"

Como el grueso del programa se concentrará de viernes a domingo, Méndez aseguró que en ese período la Policía Local reforzará todos los turnos, ya desde primera hora pero muy especialmente los de tarde y de madrugada. Anunció que se extremará la vigilancia con controles de seguridad viaria, alcoholemia y drogas y que las patrullas se duplicarán para "garantir que se respectan as indicacións sanitarias, entre elas a obrigatoriedade de levar máscara ou os niveis de aforo, tanto na vía pública como nos establecementos".

Méndez también recordó que se vigilarán las reuniones en el exterior y que habrá presencia policial en zonas habituales del botellón en la ciudad, como el parque Rosalía de Castro, el barrio de O Carme o ciertos puntos del casco histórico, para disuadir de su celebración o disolverlos.

PROGRAMA PARA ESTE JUEVES

▶ Encendido del fuego sagrado de Vesta. Tendrá lugar en el fondo de la Praza Maior y supone el pistoletazo de salida de la fiesta, pero a diferencia de otras convocatorias no se anima a los lucenses a asistir sino que el acto será retransmitido por las redes sociales de Arde Lucus para que pueda ser seguido a distancia.



▶ Entrada de las legiones romanas y toma de la ciudad. Esta actividad será en el puente romano y, al igual que la anterior, son convocatorias habituales del primer día de fiesta. ç



20.30 ▶ Concierto de Califato 3/4. La banda andaluza tocará en la explanada del pabellón municipal y la venta de entradas se realiza en entradaslugo. es El precio de cada una es de dos euros.

CAMPAMENTOS ►En vivo y en las redes

Las actividades de las asociaciones de recreación histórica serán presenciales en gran medida, pero combinándolas con algunas virtuales. Los asistentes a cualquiera de ellas tienen que tener en cuenta que el aforo será siempre limitado y que deberá cumplirse el protocolo covid.



Coloquio de colectivos

Asociaciones participantes tendrán hoy un coloquio que se podrá seguir, a partir de las ocho de la tarde en las redes del Arde Lucus. La fiesta tiene cuentas oficiales en las redes sociales más conocidas. Además, Tir Na N´Og hará streaming en sus canales de Youtube y Facebook.



Vida romana y castreña

Habrá exposiciones para todos los gustos. Civitas Lucensis (en el Parque) hará una sobre vida castrexa, Clan de Breogán sobre guerreros galaicos y Mercenarios Galaicos, en Horta do Seminario, mostrará una palloza. En los jardines del Museo, Asamblearias de Lucus Augusto enseñarán la vestimenta de las Patricias y la Guardia Pretoriana, en San Marcos, condecoraciones a legionarios y armas, entre otras. TreBas Galaicas, en Cantiño Nemesio Cobreros, tendrá una exposición de panoplia y Kertix, en Pío XII, una de marionetas mitológicas y de fábula.



El interior del campamento

Cohors III Lucensium, en la Praza Maior, muestra cómo es el interior de un campamento militar: con una tienda médica, 4 de contubernios y una de centurión, entre otras instalaciones.Lugdunum, Terra Copora y Salesiani de Lucus Augusti mostrarán sus campamenos en la castra del Parque, mientras que Lucus Icenas Miliatore hará lo propio en Anxo Fernández Gómez.



Talleres para todos

Lucus Equites, en Anxo López Pérez, enseñarán a hacer cota de malla o trabajo con telar; Pax Romana, en Praza da Constitución, hará una oficina de acuñación de moneda; Ara Roma, en Praza de Anxo Fernández Gómes, tendrá un taller de velas y hierbas para las ofrendas. Por su parte, Caetra Lucensium mostrará cómo escribir como romanos.



Para seguir desde casa

Lugdunum hará un taller de oráculo castreño, con horóscopo celta; Mercenarios Galaicos, invocación a los dioses y Cohors III Lucensium un encuentro digital con las tropas extranjeras.