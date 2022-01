Lugo recupera la campaña para exigir más inversiones en la red ferroviaria

La plataforma ‘Lugo… Non Perdas o Tren’ dice que no se resigna a una provincia sin infraestructuras y retomará las campañas para reclamar más inversiones en la red ferroviaria y que las obras que ejecute el Gobierno no se limiten, además, a la mejora de la conexión con Ourense.

Así, tras una reunión ayer con la Confederación de Empresarios de Lugo, la plataforma sostuvo que es básico ejecutar cuanto antes las obras para mejorar la conexión ferroviaria con A Coruña, algo que ayudaría a las exportaciones de la provincia, sostiene el colectivo.

En el encuentro con los empresarios también se reivindicó la mejora de las conexiones con el norte de la provincia y la modernización de las líneas de Feve.

Además, la organización anunció que instará al presidente de la Xunta a pedir también para la línea de Lugo el ancho de vía europeo que reclama para Santiago, así como otras medidas, incluida la creación de un tren gallego para mejorar las conexiones interiores en la comunidad.

La plataforma reivindica, asimismo, la necesidad de recuperar líneas y frecuencias de los servicios ferroviarios, además del impulso a la construcción de la estación intermodal de Lugo, cuyo proyecto continúa paralizado.

La plataforma, que buscará la incorporación de los ayuntamientos que aún no están integrados en el movimiento por el tren, incrementará también los contactos políticos, para conocer las gestiones que están realizando a favor de la mejora de los servicios ferroviarios. Volverán a pedir, además, un encuentro con Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes.

La delegación empresarial asistente a la reunión estuvo encabezada por Eduardo Valín Fernández, consejero delegado de la CEL, y la plataforma destacó tras el encuentro que los representantes del tejido empresarial que estos valoran las inversiones que hay en marcha para mejorar la conexión ferroviaria, pero que también coinciden en que son necesarias más proyectos de mejora.

Así, aún reconociendo la importancia de obras como las de electrificación de la línea entre Lugo y Monforte, consideran que esa inversión no es suficiente y siguen haciendo notar que Lugo continúa siendo la única capital gallega sin conexión con la alta velocidad ferroviaria.

Los empresarios concuerdan en que las mejoras en infraestructuras son vitales para el futuro de las empresas y de la economía de la provincia.