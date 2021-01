Lugo, de nuevo gran centro comercial abierto

Las calles del centro de Lugo se atestaron este sábado de lucenses y visitantes en el primer fin de semana tras el cese del cierre perimetral, que mantuvo al municipio aislado del resto de la provincia. El casco histórico se convirtió en un gran centro comercial abierto por el que multitud de personas paseaban y realizaban sus compras de última hora antes de Reyes.

El ambiente no defraudó y las calles de la capital ofrecieron una estampa navideña que, de no ser por el uso obligatorio de la mascarilla, no difería de la de otros años. Muchos lucenses aprovecharon también para hacer una parada en los locales de hostelería, abiertos hasta las once de la noche.

Abraham Cupeiro presentó su nuevo disco en el MIHL

El músico sarriano Abraham Cupeiro llevó este sábado hasta el Museo Interactivo de la Historia de Lugo su nuevo disco, Pangea, en una presentación que también incluyó un coloquio con el público. Cupeiro tuvo este mes una apretada agenda con varias actuaciones en lugares como Santiago, Vilar de Santos o Gijón.

La Praza Agro do Rolo acoge una muestra de arte con Djs

La Praza Agro do Rolo inauguró este sábado la muestra de arte Arterite, en la que participan doce artistas de la ciudad. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo día 5, puede visitarse entre las 11.00 y las 14.00 horas, por la mañana, y entre las 16.30 y las 20.00 horas, por la tarde.

La iniciativa cuenta también con la ambientación musical de cuatro Djs. Tal y como señaló la concejala de cultura y turismo, Maite Ferreiro, "por medio desta mostra queremos apoiar o tecido cultural amateur e abrir portas a proxectos e persoas" aún desconocidos.

Cuentacuentos y talleres de villancicos en O Vello Cárcere

O Vello Cárcere acogió este sábado el cuentacuentos de Navidad Babar y Papá Noel, así como un taller de villancicos. Este último se repetirá hasta el martes día 5 en dos sesiones de una hora, que darán comienzo a las once y a las doce y cuarto de la mañana. Las inscripciones y reservas pueden realizarse en el 982.29.71.95.