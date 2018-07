La concejala de Cultura y responsable política de la organización de las fiestas de San Froilán, Carmen Basadre, ha reconocido públicamente que se está encontrando con dificultades para cerrar la incorporación al programa de las patronales lucenses de un "concierto grande".



"Me falta cerrar la contratación de un concierto grande para San Froilán", que se celebra a principios de octubre, reconoció Carmen Basadre en declaraciones a los medios de comunicación.



Según la edila, es "muy difícil" realizar la contratación de un concierto que sea capaz de atraer a mucha gente en esas fechas y este año está siendo todavía "más complicado" para el gobierno local de Lugo.



"Me está resultando muy complicado", insistió la edila; "primero porque están más caros" y, segundo, "porque la mayoría de grupos no quiere tocar sin cobrar entrada".



En todo caso, Basadre aseguró que el gobierno local de Lugo seguirá con su filosofía de los últimos años en lo que se refiere a la organización de los festejos, de modo que su intención es que todos los conciertos del programa de San Froilán sean de entrada gratuita.