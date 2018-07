Lugo recibirá once policías nacionales en prácticas tras siete años sin refuerzos

La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo recibirá este mes refuerzos tras siete años de espera, en los que la plantilla ha ido mermando por las jubilaciones hasta el punto de que, según calculan algunos sindicatos, en la actualidad hay un déficit de unos 40 agentes. En total, once policías nacionales en prácticas comenzarán a prestar servicio a partir del próximo día 20 de julio y permanecerán durante nueve meses en la ciudad, donde prestarán apoyo a las labores de patrulla junto a otros agentes.

"Cos policías en prácticas poderán saír a patrullar ao menos dous coches, acompañando a un veterano, porque agora mesmo hai veces que só hai un para toda a cidade", se lamenta Miguel González, responsable en Lugo de la Unión Federal de Policía (UFP), una formación que, junto al Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva años denunciando las carencias de personal y medios que sufre la comisaría de Lugo.

González explica que en la situación actual los policías de calle trabajan al límite y se tienen que enfrentar a veces a situaciones de alto riesgo como la ocurrida en la noche del 29 de junio, cuando una única patrulla tuvo que intervenir en hasta cinco peleas callejeras. "Estas actuacións provocan moito estrés nos compañeiros e tamén lesións, porque os que se pelexan van moi pasados de voltas e só se decatan ao día seguinte no calabozo do que fixeron pola noite", comenta el delegado sindical, quien asegura que, pese a esta situación de riesgo, los agentes destinados a la calle trabajan con profesionalidad para tratar de garantizar la seguridad ciudadana.

NUEVA SUBDELEGADA. Miguel González explica que los sindicatos policiales prevén reunirse en breve con la nueva subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, con quien dice que ya tuvieron una primera toma de contacto durante la visita que realizó hace unos días a la comisaría lucense después de haber tomado posesión del cargo. "Quedamos con ela para celebrar un encontro no que lle plantexaremos os problemas reais que está a ter a Policía Nacional en Lugo, porque nós non temos ningún reparo á hora de falar claro, algo que se cadra non fan os mandos", comentó el dirigente sindical, quien cree que los políticos son los que tienen en su mano las soluciones para unos problemas que dice que llevan años encima de la mesa.

Además de un incremento de la plantilla policial, el delegado de la UFP explica que los sindicatos plantearán a la nueva subdelegada la reivindicación que desde hace años plantean al Ministerio del Interior para que dote a la comisaría de Lugo de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), ya que la lucense es la única provincia gallega sin esta unidad. Miguel González explica que este departamento policial debería de contar con la menos 25 agentes y serviría para reforzar la plantilla y poder atender eventos o dispositivos especiales para los que es necesario solicitar efectivos a otras comisarías como la de A Coruña.

"Ás veces para atender os partidos do CD Lugo dependes da boa vontade dos axentes para que se presten voluntarios a acudir ao campo e, noutras ocasións, como durante as festas de San Froilán, tes que andar pedido apoio doutras comisarías para o operativo de seguridade", comenta el sindicalista de UFP. Además, explica que esta unidad también serviría para dar cobertura a eventos de la provincia como el Resurrection Fest de Viveiro, para el que ha sido necesario desplazar a varios agentes de A Coruña y también dos de Lugo, aunque en este último caso son efectivos del grupo de drogas.

De la demanda de esta nueva unidad se hizo eco el propio pleno del Concello, que aprobó una moción impulsada por Ciudadanos para instar al Gobierno del Estado a crear en la comisaría de Lugo un subgrupo de UPR, ya que ciudades como Ourense sí disponen de él. Ciudadanos recordaba además que el ascenso del Breogán a Liga ACB obligará a reforzar la seguridad de los partidos que se vayan a disputar en el Pazo dos Deportes.