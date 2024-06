Lugo reafirma su alianza con el Eixo Atlántico dedicándole una plaza

El de la capital lucense es uno de los 41 ayuntamientos y diputaciones gallegas y del norte de Portugal que integran el Eixo Atlántico. Su alianza con esta eurorregión la reafirmó dedicándole una plaza pública, que es la primera que tiene en Galicia.

La alcaldesa Paula Alvarellos inauguró este jueves en la Praza do Eixo Atlántico, que se encuentra en el barrio de A Piringalla, entre las calles Manuel María y Túnel de Oural, en donde está la Fonte das Lavandeiras.

"Esta praza-xardín foi creada e posta a disposición da veciñanza no ano 2021 froito dunha petición cidadá, co obxectivo de promover novos espazos de lecer que favoreceran a convivencia interxeracional", recordó la regidora local, que precisó que "agora levará o nome do Eixo Atlántico en recoñecemento, non só á historia da entidade, senón tamén como símbolo de punto de encontro das cidades galegas e portuguesas".

Escultura

La plaza está presidida por un monolito iluminado en forma de cilindro, que plasma la unión de los 41 ayuntamientos y diputaciones que conforman esta eurorregión.

Esta la primera plaza pública en Galicia a la que da nombre la entidad, que se suma a las cinco ya existentes en el país vecino, en las ciudades de Bragança, Matosinhos, Braga, Vila Nova de Gaia y Viana do Castelo.

La alcaldesa explicó que esta iniciativa fue aprobada el año pasado cuando Lugo fue Capital da Cultura del Eixo Atlántico, cita que contó con una amplia variedad de eventos, desde muestras de teatro, cine, conciertos, festivales de arte urbano y exposiciones hasta actividades infantiles y certámenes gastronómicos, en los que participaron más de 15.000 personas en total.

Paula Alvarellos estuvo acompañada en el acto inaugural, entre otros, por el secretario general de la entidad transfronteriza, Xoán Vázquez Mao, y por representantes de concellos y diputaciones de ambos países, como el presidente del Eixo Atlántico y alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre, y los primeros ediles de Santiago y Pontevedra, Goretti Sanmartín y Miguel Anxo Fernández Lores, respectivamente.

La regidora lucense aprovechó el acto para desearle "moitos éxitos" a esta eurorregión, a la que dijo que "estamos todos vencellados e que constitúe unha gran ferramenta para canalizar as necesidades dos galegos e galegas e dos demais habitantes do norte de Portugal".

"O éxito do Eixo será o éxito de todos nós", puso de manifiesto Paula Alvarellos.

La comisión ejecutiva reunida en el edificio Impulso Verde. SEBAS SENANDE

Una feria de turismo en Sarria

Desde A Piringalla los próceres del Eixo Atlántico se desplazaron hasta A Garaballa para que se reuniese en el edificio Impulso Verde su comisión ejecutiva, que acordó que Sarria acoja en mayo del año que viene la octava edición de la feria de turismo de proximidad, Expocidades, atendiendo así a la propuesta del grupo temático de turismo.

El de educación y cultura propuso que Viana do Castelo sea la Capital da Cultura en 2025, cogiendo así el testigo de Lugo. Durante diez meses, de enero a octubre, se organizarán en esta ciudad lusa 64 eventos de cultura urbana, música, literatura, gastronomía, cine y arquitectura, entre otros.

"Viana do Castelo é un municipio cun patrimonio histórico, arquitectónico, cultural e paisaxístico aberto á diversidade e ao cambio, procurando sempre mantener o equilibro entre o pasado e o futuro", destacó la comisión ejecutiva.

Esta también aprobó la propuesta del grupo temático de deportes para organizar en octubre en Valongo (Portugal) un seminario de intercambio de experiencias sobre la igualdad de género en el deporte.

Infraestructuras

En esta reunión se verificó asimismo el compromiso del Gobierno de Portugal de mantener el calendario de la línea de alta velocidad ferroviaria Lisboa-A Coruña, tal y como fue aprobada por la Asamblea de la República, "iniciando los procesos previos a su construcción sin que se produjera ningún retraso".