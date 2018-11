Está visto que las luces navideñas venden y que en periodo preelectoral hay que poner bonita la calle, porque el Concello de Lugo, poco dado al gasto en decoración, ha decidido aumentar de forma considerable el presupuesto para alumbrado navideño. El año pasado destinó 44.000 euros y esta vez licitó la instalación por 139.277 euros. La adjudicación fue realizada este jueves a la única empresa que presentó oferta, la pontevedresa Electromiño, por solo 277 euros menos. Según el contrato, las luces debían estar encendidas desde este viernes hasta el 6 de enero. La licitación se produjo a principios de noviembre, tarde en opinión de partidos y colectivos como Compromiso por Galicia y Lugo Monumental.

El incremento presupuestario se debe a que este año habrá más emplazamientos con decoración luminosa –unos sesenta– y más puntos de luz.

Las luces debían estar encendidas desde este viernes hasta el 6 de enero, pero la adjudicación todavía se produjo este mes

Gran parte de las calles y espacios que se iluminarán pertenecen al casco histórico. El resto son víass también bastante comerciales o estratégicas. En la Praza Maior se decorará el lateral de Franciscanos y el Círculo, la parte superior de las escaleras del fondo de la plaza, el quiosco, la fachada de la casa consistorial y el frontal de esta, donde se colocará una figura tridimensional y hueco interior visitable. También habrá una figura tridimensional en la Praza do Camiño Primitivo, al principio de la Ronda das Fontiñas.

Habrá luces navideñas en Praza do Campo, Campo Castelo, San Pedro, Progreso, Xoán Montes, Raíña, Nóreas, Teatro, Clérigos, San Froilán, Amor Meilán, Montevideo, Bolaño Rivadeneira, Rúa do Carme, Cruz, Bispo Basulto, Catedral, Miño, Tinería, Doutor Castro, Conde Pallares, Santo Domingo, Soidade, Bispo Aguirre, Rúa Nova, Montero Ríos, San Marcos, Praza Mártires de Carral, Concepción Arenal, Avenida da Coruña, Camiño Real, Mallorca, Quiroga Ballesteros, Calzada da Ponte, Curros Enríquez, Recatelo, Carril dos Loureiros, Vilalba, Carril das Frores-Escalinata Fontiñas, Praza da Constitución, Cruce Recatelo-Carril dos Loureiros-Isaac Díaz Pardo, Parque da Milagrosa, Avenida da Coruña, Avenida Paulo Fabio Máximo, Fonte dos Ranchos, Escalinata de Renfe, San Roque, Avenida de Madrid, Adolfo Suárez, Ponte Romana, Avenida das Fontiñas, Ramón Ferreiro, Praza do Camiño PRimitivo, Rúa Castelao, García Abad, Divina Pastora Monforte y Rúa Conde-Cruce Río Eo.

Lugo no será Vigo, que bate récords en gasto en luces navideñas y ya hay operadores que venden paquetes turísticos para verlas, pero tendrá una Navidad más luminosa que en años pasados.