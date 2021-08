Lugo se queda solo con una piscina pública tras cerrar la de Los Robles

Si hasta ahora solamente había dos piscinas públicas en Lugo –la del parque de Frigsa y la de Los Robles–, este año hay incluso una menos.

La de Los Robles permanece cerrada desde el inicio del verano por decisión de la empresa concesionaria de la explotación del restaurante y de esta zona de ocio, que se basa –según indica la Diputación, organismo propietario de las instalaciones– en la imposibilidad para adaptar la zona verde a las distancias mínimas marcadas por las normas anticovid.

"A zona verde é moi pequena e resultamente moi difícil facer parcelas en tan pouco espazo para que os usuarios poidan manter as distanzas. Se se fan as parcelas, non collería a xente", explica el gabinete de prensa de la institución provincial.

Las dificultades para mantener las distancias reglamentarias motivaron el pasado verano más de una queja entre los usuarios de la piscina, según apunta la misma fuente, por lo que esa fue otra cuestión que se tuvo en cuenta a la hora de dar el paso de no abrir este año las instalaciones.

Como consecuencia, los lucenses que quieran darse un chapuzón estos días, en plena ola de calor, y no recurran a la oferta privada, solo tendrán la opción de irse a la piscina municipal del parque de Frigsa o buscar algún punto en el río donde no haya corrientes ni pozas y se pueda nadar con tranquilidad.

Otra opción posible sería hacerse socio del Club Fluvial que, pese a la reciente polémica con la Confederación Hidrográfica, todavía tiene piscinas en el exterior o acudir a otras entidades privadas como Forus –antiguo Aqualife–, el Real Aero Club (en Rozas) o el complejo deportivo D10, en Outeiro de Rei.

AFUERAS. También cabe la posibilidad de irse a ayuntamientos limítrofes, que cuentan con piscinas de titularidad municipal y permiten la entrada a los foráneos, previo pago de la correspondiente entrada.

Ese es el caso, por ejemplo, de Castro de Ribeiras de Lea, Guntín, Castroverde y Rábade. Friol y O Corgo están este año cerradas. También hay gente de Lugo que se acerca hasta Portomarín, precisamente por la escasez de oferta que hay en la ciudad y ante la no existencia todavía de la tan demandada playa fluvial, proyecto estancado en la burocracia desde hace prácticamente una década. El Ayuntamiento contaba con sacar a licitación este verano las obras para hacer la playa fluvial, que se ubicará en las inmediaciones de la pasarela que une el campus con el parque del Miño.

Por otra parte, áreas recreativas como la de Santa Isabel y O Piago, en Outeiro, también arrastran hasta allí a muchos lucenses para darse un baño.

De los 15.000 euros de las de fibra hasta los 30.000 de las de hormigón

Camilo Rey Varela se dedica a hacer piscinas de hormigón desde su empresa Camilmarc. El año pasado, confesaba que no daba abasto a los encargos, que le llegaban de toda Galicia provocando una larga lista de espera hasta este verano.

Este año la historia se repite y, de nuevo, se generó otra lista de espera de proyectos que verán la luz el verano que viene. Camilo Rey reconoce que sí, que hay furor por las piscinas, pero añade que es "un furor raro".

"Segue a haber entre a xente a mesma sensación de querer ter piscina na casa. Hai un cambio de mentalidade. Agora xa non ten tanto que ver coa pandemia. Máis ben a xente pensa que, se tes sitio, ter piscina é un aliciente. Decatouse de que é algo que se lle pode sacar máis proveito do que se lle sacaba antes", afirma Camilo Rey.

El precio de las piscinas construidas oscila entre los 30.000 euros que puede costar una de hormigón y los 15.000, de una de fibra o poliéster.

MATERIALES. La alta demanda hizo subir algo los precios de cara al consumidor pero no tanto como aumentó el coste de los materiales necesarios para montar una piscina.

"O ferro, necesario nas de formigón, subiu máis dun 50% no último ano, o que pode supoñer 1.000 euros máis no coste dunha piscina. Pero non só iso, o piñeiro vermello tamén subiu. Uns tablóns que comprei o ano pasado costáronme 90 euros e este ano están outros do mesmo tipo a 190", explica este empresario.

También se notó un encarecimiento de otro tipo de materiales como, por ejemplo, la fibra o el poliéster. En este caso, la subida experimentada fue, según cuenta Camilo Rey, "de más de 1.000 euros".

Esta subida de precios no guarda, según este empresario, relación directa con la alta demanda de las piscinas durante la pandemia en España —que podría ser, dado que el año pasado se agotaron varios modelos de las desmontables— sino con también la gran demanda que hay de este tipo de materiales de construcción a nivel mundial.

La opción de darse un baño a domicilio

Tras la locura de tener una piscina en cada casa del pasado verano —que generó una gran demanda y hasta el desabastecimiento de las portátiles—, la tendencia parece ser que se consolida, según cuenta José García Maside, un empresario de O Corgo que lleva ya cuatro décadas dedicándose al montaje de piscinas.



"Vai bastante ben todo isto. O ano pasado houbo moita demanda pero este ano, aínda que menos, tamén a hai. E non foi todo derivado da pandemia. Para min, cambiou a maneira de vivir. Agora, a xente quere poñer unha piscina na súa casa. Non se ve xa como un luxo. Ao final, a xente comparte a miña opinión de que unha casa sen chimenea e sen piscina é como un xardín sen flores", dice Maside.



Demanda. En los casi 40 años que lleva en el negocio, Maside observó que la demanda fue en aumento. Sin embargo, no cree que esto se deba a la falta de alternativas públicas para el baño en Lugo. "A decisión de ter piscina ten máis que ver co feito de querer gozala en familia que con outra cousa", cuenta.