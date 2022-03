La Policía recuerda que seguirá habiendo controles pese a que los radares no funcionen

Los cuatro radares fijos que quedaron inutilizados por vandalismo no estarán operativos en tanto la empresa concesionaria de su mantenimiento no los arregle, aunque desde el gobierno local se recordó este jueves que eso no impide que la Policía Local vaya a seguir realizando controles de velocidad en distintos puntos de la ciudad. En todo caso, el Concello espera que los daños sean reparados cuanto antes para que vuelvan a estar operativos los radares fijos.

Los cuatro postes dañados están ubicados en la Ronda da Muralla –a la altura del multiusos de la Xunta y junto a la Porta do Carme–, en la Avenida de Madrid y en Infanta Elena. Sin embargo, la maquinaria interior no resultó afectada por los actos vandálicos, según añadieron desde el gobierno local, que explica que la Policía investiga la autoría de los daños causados a través de la revisión de las grabaciones de las cámaras de control de tráfico.