Lugo, a punto de exhibir la única cloaca romana visitable ‘in situ’ en toda Galicia

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada de la edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, y el arqueólogo municipal Enrique González, visitó los avances de las obras para la recuperación y puesta en valor de la cloaca romana situada en el semisótano de la sala de exposiciones Porta Miñá, en el barrio do Carme. "Unha infraestrutura con preto de 1.700 anos de antigüidade, descuberta en 1994 —no marco dunha intervención dirixida desde o Servizo de Arqueoloxía do Concello— e que, grazas a estes traballos que impulsamos dende o executivo local, será visitable por toda a cidadanía", sostuvo la regidora, que recordó que es la única cloaca de Galicia que se podrá conocer in situ.

Méndez explicó que actualmente, las labores de adecuación del espacio se encuentran en un estado "avanzado", ya se puede bajar ya a visitar la cloaca una vez ejecutadas las escaleras de acceso, y ya están finalizando las obras del ascensor, mientras desarrollan los trabajos de acondicionamiento de la zona interior.

Por otro lado, también se excavó la cloaca por dentro vaciándola para un mejor estudio de los hallazgos arqueológicos, se avanzó en la ejecución de instalaciones interiores, en el enfoscado de paramento verticales y en el suelo de madera, trabajos que permitirán hacer este espacio visitable y accesible para los lucenses y turistas.

"Paralelamente", detalló Lara Méndez, "estase a traballar nas tarefas de museografía, de xeito que, unha vez remate a obra civil e arquitectónica, levarase a cabo a instalación dun tótem informativo, vinilos, sistemas de iluminación, tematización gráfica e audiovisual, así como a instalación de dispositivos multimedia, é dicir, a dotación do equipamento museográfico para facilitar a súa interpretación e contextualización no cliclo da auga da época romana"

La empresa Resconsa es la encargada de realizar las tareas, a las que el Ayuntamiento de Lugo destina un presupuesto de 398.724 euros, al amparo de la estrategia Dusi Muramiñae, cofinanciada por la UE a través del Feder.

El proyecto tiene tres objetivos básicos: realizar trabajos de conservación-restauración que permitan disfrutar ‘in situ’ y preservar para generaciones futuras, esta parte del rico patrimonio arqueológico de época romana que alberga la ciudad de Lugo; adecuación el espacio para hacerlo visitable y accesible, respetando el entorno y el edificio catalogado donde se sitúa; y, finalmente, la integración del discurso museológico con los otros restos arqueológicos e instalaciones museísticas visitables en Lugo como parte de un único discurso de la vida de la ciudad romana.

Lara Méndez: "A Xunta debe impulsar o museo da romanización"

Lara Méndez destacó que "dende o Concello, sen ser a administración coas competencias en patrimonio, xa que estas son propias da Xunta de Galicia, decidimos levar a cabo esta intervención en beneficio do conxunto dos lucenses e da cidade".

Del mismo modo, reclamó a la Xunta que "se sume ao Concello impulsando a rehabilitación do museo da romanización de Galicia no cuartel de San Fernando, compromiso que adquiriu pero aínda non cumpriu, e espero que o actual presidente Alfonso Rueda se reúna para avanzar neste proxecto, xa que, non esquezamos, vai albergar patrimonio arqueolóxico que é titularidade da Xunta".